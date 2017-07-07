Uomini e Donne Marco Cartasegna, nuovo amore dopo Federica Benincà?
di Redazione
07/07/2017
L’ex tronista bocconiano pare aver dimenticato la bella torinese: starebbe frequentando un’altra persona, famosa grazie al calcio ma collegata per vie traverse al dating show di Maria De Filippi.La fine della storia d’amore tra l’ex tronista Marco Cartasegna e la sua corteggiatrice Federica Benincà risale a pochissimo tempo fa: insomma, i due protagonisti di Uomini e Donne non hanno fatto in tempo a uscire che si sono lasciati definitivamente. E meno male che tutti hanno scommesso che la prima coppia a scoppiare fosse niente di meno che l’ex Mister Italia Luca Onestini con la sua scelta Soleil Sorgè. Le speranze di vedere Marco e Federica ancora insieme sono vane, la rottura è definitiva. Secondo la Benincà, la distanza e alcuni problemi caratteriali sono stati la causa dell’allontanamento e della separazione definitiva, ma mentre la torinese pensa allo studio, il tronista bocconiano pare non aver perso la speranza e abbia trovato un nuovo amore: Valentina Allegri. I primi a dare la news di gossip più strepitosa dell’estate 2017 sono quelli dello staff del blog Isa e Chia.
Chi è Valentina Allegri, il nuovo amore di Marco CartasegnaMarco non è andato a pescare molto lontano, visto che la sua presunta nuova fiamma proviene anche lei da Uomini e Donne, solo in circostanze diverse e non esattamente da protagonista, anche se il suo cognome parla da solo. Si tratta di Valentina Allegri, conosciuta perché è stato un flirt di un altro tronista che ha partecipato al programma di Queen Mary, ovvero Marco Fantini. Inoltre, sarebbe la figlia del famoso allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, balzato agli onori del gossip per la relazione con Ambra Angiolini. Il Cartasegna si è consolato molto velocemente, nonostante avesse espresso dispiacere e rammarico per la fine della storia con Federica Benincà (anche se, ricordiamolo, è andato con i suoi amici in vacanza in Sardegna mentre Federica era sui libri). I sospetti di una relazione tra Marco Cartasegna e la figlia dell’allenatore Massimiliano Allegri sono nati perché i due ragazzi hanno pubblicato su Instagram Stories delle immagini di una cena. A giudicare dalle immagini, Marco e Valentina erano insieme, visto che negli scatti del social appariva lo stesso piatto. Inoltre, i due si seguono su Instagram e Valentina mette spesso dei like alle foto dell’ex tronista. Ovviamente, i due possono essere semplicemente amici e aver cenato insieme e basta, ma osservando i post della ex Federica Benincà, i dubbi si dissolvono, visto che ha pubblicato una bella frecciatina al suo ex ragazzo appena saputa la notizia: Occhio non vede, amici raccontano! Indicazioni su Ridicolandia, Please! Marco Cartasegna ha veramente ritrovato l’amore con Valentina Allegri? Non resta che attendere ulteriori sviluppi, oltre ai commenti della ex Federica.
Articolo Precedente
Energia cara per le imprese, riduce la competitività
Articolo Successivo
Traffico: via i cartelli per Autovelox, Radar e Tutor dalle strade
Redazione