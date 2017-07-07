Uomini e Donne Marco Cartasegna, nuovo amore dopo Federica Benincà?

L’ex tronista bocconiano pare aver dimenticato la bella torinese: starebbe frequentando un’altra persona, famosa grazie al calcio ma collegata per vie traverse al dating show di Maria De Filippi.

Chi è Valentina Allegri, il nuovo amore di Marco Cartasegna

La fine della storia d’amore tra l’ex tronistae la sua corteggiatricerisale a pochissimo tempo fa: insomma, i due protagonisti dinon hanno fatto in tempo a uscire che si sono lasciati definitivamente. E meno male che tutti hanno scommesso che la prima coppia a scoppiare fosse niente di meno che l’ex Mister Italia Luca Onestini con la sua scelta Soleil Sorgè. Le speranze di vedere Marco e Federica ancora insieme sono vane, la rottura è definitiva. Secondo la Benincà, la distanza e alcuni problemi caratteriali sono stati la causa dell’allontanamento e della separazione definitiva, ma mentre la torinese pensa allo studio, il tronista bocconiano pare non aver perso la speranza e abbia trovato un. I primi a dare la news di gossip più strepitosa dell’estate 2017 sono quelli dello staff delMarco non è andato a pescare molto lontano, visto che la sua presunta nuova fiamma proviene anche lei da, solo in circostanze diverse e non esattamente da protagonista, anche se il suo cognome parla da solo. Si tratta di, conosciuta perché è stato un flirt di un altro tronista che ha partecipato al programma di Queen Mary, ovvero. Inoltre, sarebbe la figlia del famoso allenatore della, balzato agli onori del gossip per la relazione con. Il Cartasegna si è consolato molto velocemente, nonostante avesse espresso dispiacere e rammarico per la fine della storia con Federica Benincà (anche se, ricordiamolo, è andato con i suoi amici in vacanza in Sardegna mentre Federica era sui libri). I sospetti di una relazione tra Marco Cartasegna e la figlia dell’allenatore Massimiliano Allegri sono nati perché i due ragazzi hanno pubblicato sudelle immagini di una cena. A giudicare dalle immagini, Marco e Valentina erano insieme, visto che negli scatti del social appariva lo stesso piatto. Inoltre, i due si seguono su Instagram e Valentina mette spesso dei like alle foto dell’ex tronista. Ovviamente, i due possono essere semplicemente amici e aver cenato insieme e basta, ma osservando idella ex, i dubbi si dissolvono, visto che ha pubblicato una bella frecciatina al suo ex ragazzo appena saputa la notizia: Occhio non vede, amici raccontano! Indicazioni su Ridicolandia, Please!ha veramente ritrovato l’con? Non resta che attendere ulteriori sviluppi, oltre ai commenti della ex Federica.