Energia, consumi e bollette: 5 cose che stanno cambiando (e che l’utente medio non conosce)

Quando arriva la bolletta dell’energia, l’occhio cade quasi sempre sull’importo finale e se questo è più basso del solito si tira un sospiro di sollievo. Pochi, però, si fermano a capire cosa c’è dietro quel numero. Il settore dell’energia sta attraversando una vera e propria rivoluzione, fatta di piccole e grandi trasformazioni che cambiano le regole del gioco. E conoscere queste nuove regole non è un’azione riservata agli esperti, ma è il modo più intelligente per iniziare davvero a gestire bene le bollette.

Ci sono diversi cambiamenti fondamentali in atto che hanno un effetto concreto sulla spesa di chiunque. Si tratta di novità che stanno modificando il modo in cui l’energia viene venduta, acquistata e consumata. Capire tutto ciò significa avere in mano gli strumenti giusti per orientarsi e per risparmiare davvero.

Verso le tariffe a prezzo variabile

Tutti conoscono sicuramente i contratti a prezzo bloccato: si firma il contratto e per uno o due anni il costo di un kilowattora era quello già determinato. Questa abitudine sta lentamente scomparendo. Il mercato si sta spostando con decisione verso tariffe a prezzo variabile, o indicizzato.

In pratica, il costo dell’energia non è più stabile, ma segue l’andamento di un indice di mercato che può cambiare ogni singolo giorno, a volte perfino di ora in ora. In questo nuovo scenario che si sta configurando, è utile consultare le notizie importanti dal mondo dell’energia, perché basta una novità dall’altra parte del pianeta e il prezzo che si paga per accendere le lampadine oscilla.

La logica è quella di pagare l’energia per quello che vale nel momento esatto in cui la si usa. Questo significa che ci saranno ore della giornata, o giorni della settimana, in cui fare una lavatrice costerà molto meno rispetto ad altri momenti.

Per il consumatore, questo apre una doppia possibilità: da un lato, un’incertezza maggiore se non si presta attenzione; dall’altro, una grande opportunità di risparmio per chi impara a concentrare i consumi quando i prezzi sono più bassi. È un cambio di abitudini, da consumatori passivi a gestori attivi della propria energia.

Il mercato tutelato chiude i battenti

Per anni, milioni di italiani hanno vissuto affidando l’energia al mercato di maggior tutela. Era un sistema in cui le condizioni e i prezzi erano fissati dallo Stato, attraverso l’Autorità per l’energia, una sorta di paracadute che garantiva a tutti un prezzo equo e standardizzato.

Ora questo sistema sta definitivamente andando in pensione per la maggior parte delle persone. Che cosa comporta questo? Che tutti, prima o poi, dovranno affacciarsi al mercato libero e scegliere attivamente un fornitore.

Se prima la scelta era quasi obbligata, ora ci si trova di fronte a un insieme molto ampio di offerte, promozioni e piani tariffari. La competizione tra le aziende può portare a prezzi migliori e servizi più moderni, ma richiede al singolo cittadino uno sforzo in più. Bisogna imparare a leggere tra le righe di un contratto, a non guardare solo il prezzo al kilowattora ma anche i costi fissi e i servizi extra. Una responsabilità in più, certo, ma anche la libertà di trovare l’offerta perfetta per le proprie abitudini.

La casa intelligente per risparmiare

Fino a qualche tempo fa, l’idea di una casa “intelligente” sembrava avesse a che fare con i film di fantascienza. Oggi, la domotica è una realtà accessibile che sta cambiando il modo in cui viviamo e consumiamo.

Basti pensare ai termostati che imparano quando qualcuno si trova in casa, alle prese smart che si possono spegnere dal cellulare, agli elettrodomestici che si avviano da soli nell’orario più conveniente. I prezzi dell’energia cambiano continuamente e poter decidere di avviare la lavastoviglie di notte, quando l’energia costa meno, fa una differenza enorme a fine mese.

Un sistema domotico ben impostato, inoltre, può monitorare i consumi in tempo reale, mostrando esattamente dove si sta spendendo di più e aiutando ad apportare dei cambiamenti.

Non solo consumatori, ma “bilanciatori” della rete

Questa è forse la novità più affascinante e meno conosciuta. Il ruolo del consumatore sta per cambiare: da semplice cliente finale a parte attiva nel mantenimento dell’equilibrio della rete elettrica. Si sta affermando un meccanismo chiamato demand response.

In pratica, nei momenti di massimo sovraccarico della rete (ad esempio, durante un’ondata di caldo estivo quando tutti accendono i condizionatori), i fornitori potranno chiedere ai propri clienti di ridurre volontariamente i loro consumi per un breve periodo.

Non si tratta di un obbligo, ma di un invito. Chi aderisce, magari accettando che il proprio condizionatore si regoli per un po’ a una temperatura leggermente più alta tramite un sistema smart, riceverà in cambio un incentivo economico, come uno sconto in bolletta o un piccolo accredito.

La nuova figura dell’energy manager

Di fronte a un mercato sempre più complesso, è normale sentirsi un po’ smarriti. Proprio per rispondere a questa esigenza stanno nascendo nuove figure e servizi che agiscono come dei veri e propri manager energetici personali.

Si tratta di piattaforme specializzate o consulenti a cui il consumatore può delegare la gestione delle sue utenze. L’utente fornisce i suoi dati di consumo e il servizio si occupa, in modo automatico, di analizzare costantemente il mercato e di trovare sempre l’offerta più vantaggiosa.