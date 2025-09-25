L’importanza del neo papà quando arriva un neonato in famiglia

Un cambiamento sociale e culturale importante che è diventato realtà in questi anni riguarda la valorizzazione della figura del neo papà quando arriva un neonato in famiglia.

A lungo considerato come il genitore ausiliario accanto alla mamma, il papà è una figura che vede oggi riconosciuto – anche da studi scientifici – il suo ruolo basilare nella crescita sana del bambino fin dai primi momenti a casa dopo la nascita.

Come si è evoluto il ruolo paterno nel corso della storia?

Per dovere di precisione, è il caso di ricordare che la situazione relativamente al riconoscimento del ruolo del padre nella famiglia ha cominciato a cambiare nel XIX secolo, quando tale figura è diventata oggetto di studi scientifici aventi lo scopo di valutare l’impatto del suo contributo.

I tempi non sono casuali: nell’Ottocento, infatti, sono state poste alcune delle più importanti basi della pedagogia contemporanea – già in quel periodo, il bambino non era più considerato un piccolo adulto, ma un essere con esigenze specifiche e ben diverse rispetto a quelle di una persona già avanti con l’età – e, come già detto, si è posto molto di più l’accento rispetto al passato sul ruolo del padre, accendendo i riflettori in particolare sul suo essere una figura regolativa e fortemente autoritaria.

Il contributo del papà inizia già durante la gravidanza

Il contributo del papà, così prezioso per una crescita sana ed equilibrata del nascituro, comincia già durante la gravidanza.

Essenziale è lavorare per creare un vero e proprio triangolo: anche se il rapporto fisico più profondo è quello della mamma con il bambino, la diade genitoriale deve essere unita e pronta ad “abbracciare” il nuovo membro del nucleo familiare.

Questo risultato passa dalla formazione e dall’informazione: frequentare in coppia corsi di accompagnamento alla nascita o un percorso personalizzato con un’ostetrica permette sia alla mamma sia al papà di arrivare alle varie tappe dei primi mesi di genitorialità consapevoli di tutte le possibili difficoltà.

Ciò vuol dire, se si prende come esempio quello dell’allattamento al seno, sapere che può essere necessario rivolgersi a un osteopata nei casi in cui il bambino non riesce ad attaccarsi (alla base del problema possono esserci diversi fattori, tra i quali è possibile citare le contratture a livello della mandibola, a loro volta dovute a fattori come i parti operativi).

Cosa fare una volta tornati a casa?

Se durante la gravidanza è stato fatto un lavoro costante e di qualità sulla coesione di coppia, una volta tornati a casa dall’ospedale con il neonato sarà naturale considerare la neo famiglia una squadra e capire che ognuno ha il suo ruolo.

Alla madre spetta il compito di gestire la maggior parte delle mansioni di accudimento del piccolo, mentre al padre quello di supporto nell’organizzazione domestica.

Può aiutare molto, come dimostrato da uno studio scientifico condotto in India e pubblicato nel 2022, anche nell’allattamento al seno.

Pur non avendo un ruolo pratico, quando si informa sulla fisiologia della lattazione e nei casi in cui supporta adeguatamente la propria compagna, la incentiva tantissimo a proseguire con l’allattamento esclusivo, raccomandato dagli esperti OMS fino ai sei mesi del bambino.

L’importanza dei rituali di cura

Il ruolo del papà nella coppia di neo genitori è importante anche per un altro motivo: il fatto di portare avanti piccoli rituali di cura preziosi per la diade e in grado di rendere più agevole la gestione del cambiamento drastico che il bambino porta in famiglia.

Dai regali per la mamma – a volte possono bastare anche gadget semplici e spiritosi, capaci di strappare un sorriso e di rendere la giornata con il neonato meno pesante – al caffè preso assieme al solito bar dopo aver lasciato il bambino ai nonni, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Di sicuro c’è che, in tutti i casi, si parla di momenti che fanno bene all’anima, aiutando a ricordare che la forza di una coppia risiede nell’impegno quotidiano, fatto di piccoli passi, per stare bene assieme.