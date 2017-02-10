Sanremo 2017 vincitore giovani: Lele Esposito abbraccia Maria De Filippi, secondo posto per Maldestro

Lele Esposito è il vincitore della sezione Nuove Proposte di Sanremo 2017? Poche ore separano il cantante dal verdetto finale. Nella quarta serata del festival si esibirà con il brano ‘Ora mai’. Oggi 10 febbraio 2017 è un giorno importante per Lele Esposito, il fidanzato di Elodie infatti oltre a giocarsi la finale Nuove Proposte al Festival di Sanremo è felice per l’uscita del suo ultimo album intitolato ‘Costruire 2.0’.

La finale delle Nuove Proposte si disputerà tra Lele Esposito, Maldestro, Francesco Guasti e Leonardo Lamacchia. L’ex concorrente di Amici 15 ha dalla sua parte il favore del pubblico che lo ha già apprezzato nel talent di Maria De Filippi. Sarà una competizione senza precedenti ma per tutti sarà lui il vincitore, grazie all’esperienza televisiva Lele è riuscito a trovare l’ispirazione per comporre i pezzi del suo album d’esordio e quello che ha portato sul palco di Sanremo 2017.

‘Ora mai’ di Lele Esposito è un pezzo con cui ha voluto raccontare la fine di una storia d’amore e la consapevolezza che è meglio seguire due strade diverse anche se fa male. Non si tratta di un brano autobiografico visto che Lele è fidanzato con Elodie anche lei in gara a Sanremo 2017 ma nella sezione dei big. La coppia nata ad Amici 15 preferisce vivere in maniera riservata la relazione ma i paparazzi li tengono d’occhio. Lele Esposito sarà davvero il vincitore? Noi ci sintonizziamo su Rai1 per seguite la finale di categoria e siamo pronti a fare il tifo per lui.

Lele di Amici vincitore di Sanremo Giovani 2017: l'abbraccio con Maria De Filippi dietro le quinte emoziona tutti

Maldestro ha vinto il premio della critica ma Lele Esposito è il vincitore di Sanremo Giovani 2017. L'aggiornamento era dovuto visto che stiamo seguendo in diretta tv la kermesse canora. Il cantante visibilmente emozionato ha ringraziato i genitori, Carlo Conti per la possibilità che gli ha offerto e Maria De Filippi, la sua madrina. Lele Esposito emozionatissimo ha abbracciato il conduttore e ha avuto un attimo di esitazione, poi il via libera di Conti: 'Forse è meglio se abbracci Maria'. Dietro le quinte hanno continuato a festeggiare, la co-conduttrice di Sanremo 2017 è molto soddisfatta. L'ex allievo del suo talent potrebbe non essere l'unico vincitore di questa edizione, nella sezione big infatti ci sono Elodie, Sergio Sylvestre e Alessio Bernabei. Secondo voi la canzone di Lele Esposito meritava di vincere