Enzo Miccio wedding planning per Daniele Bossari e Filippa?

di Redazione 11/01/2018

È ufficialmente partito il conto alla rovescia per il matrimonio dell'anno annunciato durante il Grande Fratello Vip. Enzo Miccio sarà il wedding planning di Daniele Bossari e Filippa Daniele Bossari intorno alla vita grazie al Grande Fratello vip Filippa e lo stesso Daniele Borsari nell'arco di diverse interviste hanno raccontato come il conduttore negli ultimi anni stessi vivendo una fase davvero difficile della sua vita. Daniele Bossari non ha nascosto di aver sofferto di un importante depressione, durante la quale la figlia Stella è la compagna Filippa Lagerback non hanno smesso un attimo di stargli accanto. Comunque sia il Grande Fratello Vip per il conduttore italiano ha rappresentato un vero e proprio ritorno alla vita, grazie a quale è inutile negarlo è riuscito di nuovo a mettersi nel mercato del mondo del lavoro televisivo. Esplosione di amore grande fratello vip, Daniele Bossari e Filippa In occasione del Grande Fratello Vip e non dire legare come l'amore si è stato il protagonista assoluto. Tutto è cominciato con la fine delle storie d'amore di Luca Onestini e Soleil Sorge, Cecilia Rodriguez che ha lasciato Francesco Monte per Ignazio Moser... E ovviamente Daniele Bossari che ha fatto la splendida proposta di matrimonio a Filippa. Dopo la fine del reality pare che la coppia sia già al lavoro per il matrimonio che potrebbe essere celebrato entro il 2018. La conferma arriva proprio da un'intervista rilasciata da loro wedding planning ovvero Enzo Miccio. Enzo Miccio wedding planning coming soon? La notorietà di Enzo Miccio nel mondo della moda non può essere negata ma non solo... Enzo Miccio è famoso anche come wedding planning, si deve a lui l'organizzazione di matrimoni come quello di Valeria Marini e Martina Stella. Adesso però mi cioè pronto a tornare alla carica organizzando il matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. A confermare la cosa è stato lo stesso Enzo Miccio in occasione di un'intervista rilasciata al settimanale di gossip Oggi: "Conoscendo personalmente ragazzi sono strafelice per loro. Sono contento per allora favola e mi sento onorato di fare parte di quella favola, come lo sono ogni volta che organizza un matrimonio".

