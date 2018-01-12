Home Attualità Maiale a Roma tra i rifiuti , la capitale indignata

Maiale a Roma tra i rifiuti , la capitale indignata

di Redazione 12/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Lo stupore ormai non ha più lo stesso sapore nella capitale d'Italia, Roma. Le vie capitoline pullulano di spazzatura che non viene raccolta, l'olezzo e i ratti ne fanno da padroni assoluti... ma a quanto pare non solo i ratti. Ebbene si, perchè anche un maiale a Roma si aggira per le strade, e indisturbato, va a caccia della colazione tra i rifiuti abbandonati per la strada. Lo sdegno del web e lo sfogo di Giorgia Meloni per il maiale a Roma Non poteva a questo punto mancare lo sfogo della leader di FdI Giorgia Meloni, che dal suo profilo Facebook ha prima postato la foto del maiale a Roma che passeggia tra i rifiuti e tra i cassonetti, e poi ha dato voce (anzi parole scritte) al suo pensiero.«L'immagine di Roma, Capitale d'Italia e d'Europa. Il fallimento dell'amministrazione Raggi è ormai ben nota a tutti, tranne che al M5S, che invece di risolvere il problema rifiuti, continua a dare la colpa alle precedenti amministrazioni» L'immagine, stando alle fonti di FdI, è stata scattata in zona Romanina, precisamente in via del Ponte delle Sette Miglia. Dunque dopo aver ospitato alcuni cinghiali tempo fa (sempre vicino a cassonetti della capitale) stavolta è il momento dei maiali. Un bel maiale a Roma a spasso per le vie della città Il maiale a Roma tra la spazzatura: la foto è virale Il maiale a Roma che è stato fotografato a Roma ha destato lo choc di molti, che subito si sono smossi su social. Tuttavia il suino affamato è ben noto agli abitanti del quartiere Romanina della Capitale. Sembra infatti che quel maiale, alle prese con una "succulenta" colazione tra la spazzatura vicina ad un bar del quartiere, sia abituato a scappare dal recinto e andare in giro alla ricerca di cibo: "lo conoscono tutti". La Romanina infatti “è zona extra Grande raccordo anulare e ci sono ancora zone di campagna, piccoli orti e fattorie” .

Condividi Facebook Twitter Whatsapp