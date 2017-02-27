Paola Barale e Raz Degan Instagram, la showgirl va all'Isola dei Famosi 2017 per difendere l'ex?
di Redazione
27/02/2017
Paola Barele e Raz Degan uniti ancora una volta anche dopo la fine della loro relazione d'amore. La showgirl infatti ha annunciato su Instagram la sua decisione di recarsi all'Isola dei famosi 2017 per parlare con il suo ex e difenderlo davanti il grande pubblico.
Isola dei Famosi 2017, le parole di Paola Barale per Raz DeganLa nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2017 si prospetta già piena di colpi di scena. Come abbiamo avuto modo di annunciate in questi giorni, la redazione del programma è sempre più propensa a prendere dei provvedimenti nei confronti di Raz Degan che, insieme a Moreno, sarebbe la causa principale delle alte tensioni all'Honduras. Nel frattempo però, con grande sorpresa dei fan del programma e non solo, Paola Barale ha deciso di schierarsi in difesa dell'ex compagno. La showgirl sul suo profilo Instagram giorni fa ha pubblicato una foto di Raz Degan dichiarando: "Preferisco chi ha il coraggio di essere se stesso...". Immediatamente sul web si è venuta a creare una catena solidale a favore dell'attore israeliano, chiedendo a Paola Barale di andare negli studios dove si svolge la diretta del reality e difenderlo a spada tratta.
Paola Barale Instagram, Domani sera ospite dell'Isola: Ok mi avete convintoDopo i vari messaggi sul web Paola Barale ha deciso! La showgirl infatti domani sera sarà tra gli ospiti del programma per parlare con il suo ex Raz Degan e sostenerlo anche questa volta, cercando però di far capire al pubblico e ai naufraghi sull'isola che l'attore non è la persona che stanno disegnando in questi giorni. L'annuncio della Barale è arrivato qualche ora fa sul suo profilo Instagram: "Ok mi avete convinto... Domani vado in studio a chiacchierare un po' con Raz".
