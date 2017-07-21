Esodo estate 2017: le giornate da bollino rosso e bollino nero
di Redazione
21/07/2017
Viaggi in auto: previsioni traffico luglio e agostoSi sa che viaggiare in auto durante l’estate è più conveniente per spostarsi, nonostante incidano i costi di benzina, di pedaggio autostradale e il traffico massiccio tipico dell’ultima settimana di luglio e quelle di agosto. Appunto per questa ragione, il piano viabilità ha stabilito quali sono le date fatidiche delle giornate da bollino rosso e bollino nero sulle strade e autostrade in Italia. Si può tirare un sospiro di sollievo, visto che ci sarà solo un esodo massiccio.
Traffico autostrade 2017: ecco le giornate da bollino rosso e bollino neroOrmai denominati esodi per le interminabili file di auto che si allineano in autostrada stile formichine nelle corsie, camminando lentamente verso le destinazioni dell’estate 2017 più popolari, in modo da godersi la vacanza al mare o in montagna in assoluto relax. Le giornate peggiori per mettersi in auto perché troppo affollate e con una densità di traffico elevata sono l’ultimo fine settimana di luglio e il 5 agosto 2017.
Traffico Estate 2017: le giornate in cui non mettersi in viaggioBollino nero di l’esodo estivo dunque per il 5 agosto 2017 secondo Viabilità Italia che ha presentato i risultati delle analisi all’Ufficio delle Relazioni Esterne della Polizia di Stato e ha ribadito quali saranno le giornate maggiormente a rischio per mettersi in viaggio. Ci saranno giornate di traffico intenso anche l’ultimo weekend di luglio e praticamente tutti i fine settimana di agosto, in cui si avrà il bollino rosso in quanto si prevede che la densità di traffico sulle strade sarà elevatissima. E non è tutto: i dati indicano che rispetto al 2016 ci sarà un aumento notevole del traffico per raggiungere i luoghi di villeggiatura.
