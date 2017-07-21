Home Attualità Milano, l'avvocatessa accoltellata fa il nome del suo aggressore

di Redazione 21/07/2017

Milano, l'avvocatessa Paola Marioni accoltellata nel suo studio legale ha davvero fatto il nome dell'aggressore? Sembrerebbe che la donna di cinquanta sette anni sia riuscita a fornire degli elementi importanti agli inquirenti dopo l'aggressione subita nello studio dove ogni pomeriggio si recava per accogliere i clienti. Sono ancora ignote le cause che hanno spinto l'aggressore a scaraventarsi contro Paola Marioni, l'avvocatessa di 57 anni che da tempo gestiva il suo studio legale a Milano in via Pellegrini. Secondo la ricostruzione dei fatti l'avvocatessa, che da tempo si occupa di recupero crediti, era appena stata nominata come amministratore legale di alcuni beni immobili. Per gli inquirenti infatti l'aggressione potrebbe essere stata causata dall'attività legale svolta dalla donna in questi ultimi mesi, anche se le indagini al momento restano scoperte da segreto istruttorio. Nel corso delle ultime ore però è arrivata una nuova fuga di notizie secondo la quale l'avvocatessa Paola Marioni sarebbe riuscita a fare il nome del suo aggressore prima di essere trasportata in ospedale con codice giallo. Milano avvocatessa accoltellata: Paola Maroni urla il nome dell'aggressore La vicenda dell'avvocatessa accoltellata nel suo studio di Milano ha davvero stravolto i colleghi del foro che la conoscevano e non solo. Secondo il racconto di alcuni testimoni Paola Maroni, che vive in un appartamento presente nello stesso stabile dove si trova lo studio, dopo esser stata accoltellata si è recata fuori nel pianerottolo gridando aiuto. Subito dopo la donna sarebbe stata soccorsa da uno degli inquilini, il quale ha immediatamente chiamato i soccorsi. La donna, rimasta vigile per poco, in un momento di lucidità avrebbe detto il nome dell'aggressore anche se gli inquirenti stanno comunque mettendo in atto un'attività investigativa ad ampio raggio.

