Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Rivoluzione Telepass Pay, si pagano multe e benzina

Redazione Avatar

di Redazione

21/07/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Car sharing, pedaggi, multe, bollo auto, benzina e altri servizi con la app Pyng+

Telepass si evolve e diventa sempre più simile a un sistema di pagamento digitale: è nata infatti la nuova app Pyng+, come annunciato dalla stessa azienda. I clienti Telepass Family che aderiranno a Telepass Pay entro il prossimo 15 settembre 2017, potranno pagare anche la benzina sia fuori che dentro l’autostrada, visto che ci sono in Italia 160 stazioni compatibili. Da ottobre poi i servizi dedicati all’automobilista aumenteranno: si potranno pagare multe, bollo auto, taxi, trasporto pubblico locale e car sharing.

Telepass Pay, i servizi

Si allarga quindi l’offerta Telepass e i servizi pagabili tramite la app Pyng+. Entro ottobre, oltre ai pedaggi autostradali, parcheggi nelle strisce blu, ingresso all'Area C di Milano e imbarchi sui traghetti, si potranno pagare multe, bollo auto e car sharing. Tutto ha un prezzo: fino al 31 dicembre 2017, l’adesione rimarrà gratuita, ma poi bisognerà pagare un canone mensile di 1,50 Euro. Prossimamente, Telepass concederà la possibilità di usufruire di questi vantaggi anche se non si è clienti, probabilmente  tramite app e smartphone. Telepass Pay diventerebbe come altre app, tipo Apple Pay o Samsung Pay per il settore che riguarda la viabilità e il traffico. Come si diceva pocanzi, per chi vuole aderire sarà tutto gratuito fino al 31 dicembre 2017, poi si pagherà un canone mensile. Ma come al solito, c’è il tranello ed è dietro l’angolo: i costi nascosti legati ai singoli servizi. Un esempio? Le strisce blu incidono sul costo dovuto del 15%, aumentando il costo del singolo servizio. App utile e bella idea Telepass Pay soprattutto per le emergenze, ma siamo sicuri che convenga?
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Esodo estate 2017: le giornate da bollino rosso e bollino nero

Articolo Successivo

Terremoto in Grecia e Turchia: due morti a Kos

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Impresa partendo da zero nell’hospitality business? I consigli e la storia di Lanfranco Pescante

Impresa partendo da zero nell’hospitality business? I consigli e la storia di Lanfranco Pescante

23/06/2025

Indennità di accompagnamento: requisiti, importi e come fare domanda

Indennità di accompagnamento: requisiti, importi e come fare domanda

09/06/2025

Diventare attori: gli sbocchi professionali

Diventare attori: gli sbocchi professionali

30/05/2025