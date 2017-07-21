Rivoluzione Telepass Pay, si pagano multe e benzina
di Redazione
Car sharing, pedaggi, multe, bollo auto, benzina e altri servizi con la app Pyng+Telepass si evolve e diventa sempre più simile a un sistema di pagamento digitale: è nata infatti la nuova app Pyng+, come annunciato dalla stessa azienda. I clienti Telepass Family che aderiranno a Telepass Pay entro il prossimo 15 settembre 2017, potranno pagare anche la benzina sia fuori che dentro l’autostrada, visto che ci sono in Italia 160 stazioni compatibili. Da ottobre poi i servizi dedicati all’automobilista aumenteranno: si potranno pagare multe, bollo auto, taxi, trasporto pubblico locale e car sharing.
Telepass Pay, i serviziSi allarga quindi l’offerta Telepass e i servizi pagabili tramite la app Pyng+. Entro ottobre, oltre ai pedaggi autostradali, parcheggi nelle strisce blu, ingresso all'Area C di Milano e imbarchi sui traghetti, si potranno pagare multe, bollo auto e car sharing. Tutto ha un prezzo: fino al 31 dicembre 2017, l’adesione rimarrà gratuita, ma poi bisognerà pagare un canone mensile di 1,50 Euro. Prossimamente, Telepass concederà la possibilità di usufruire di questi vantaggi anche se non si è clienti, probabilmente tramite app e smartphone. Telepass Pay diventerebbe come altre app, tipo Apple Pay o Samsung Pay per il settore che riguarda la viabilità e il traffico. Come si diceva pocanzi, per chi vuole aderire sarà tutto gratuito fino al 31 dicembre 2017, poi si pagherà un canone mensile. Ma come al solito, c’è il tranello ed è dietro l’angolo: i costi nascosti legati ai singoli servizi. Un esempio? Le strisce blu incidono sul costo dovuto del 15%, aumentando il costo del singolo servizio. App utile e bella idea Telepass Pay soprattutto per le emergenze, ma siamo sicuri che convenga?
