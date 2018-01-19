Home Attualità Esplosione a Malmo, di mira la stazione di Polizia

di Redazione 19/01/2018

Panico a Malmo, citta' svedese, dove una forte esplosione ha spaventato un'intera stazione di polizia, e tutti gli abitanti nei dintorni. I siti online locali hanno dato notizia del terribile boato che è avvenuto all'interno della stazione della polizia a Malmo, nel sud della Svezia, fortunatamente senza provocare danni a cose o alcun ferito. L'esplosione a Malmo ha davvero lasciato attonito il paese. La notizia dei media svedesi sull'esplosione a Malmo A dare la notizia sono stai i media online svedesi, che ci hanno tenuto a precisare l'assenza di danni e di vittime al momento dell'esplosione a Malmo. La dinamica e la causa dell’esplosione ancora non si conoscono. Tuttavia pare che, stando alle informazioni di alcuni media sia stato lo scoppio di una bomba a mano. Secondo quanto riporta il quotidiano locale Aftonbladet lo scoppio sarebbe stata causato dal lancio di una granata e anzi, gia' due persone sono state fermate e arrestate. E' lo stesso quotidiano locale, del tutto attendibile, ad aver informato che uno degli arestati risulta essere un agente di polizia, che, è stato soggetto ad una perquisizione in casa sua. Esplosione a Malmo: coinvolti solo danni alle auto circostanti L’esplosione, come hanno riportato i media, è stata in un cortile esterno alla stazione di polizia del quartiere di Rosengard verso le ore 21.06. L’intera zona che circonda la stazione di polizia è stata messa in lockdown. Blindata quindi risulta l’intera zona Sempre stando alle prime informazioni, alcuni veicoli sono stati danneggiati. L’esplosione, dal boato davvero forte, è stata avvertita in tutta la città di Malmo. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri.

