Forni a microonde danneggiano l'ambiente, inquinano come le auto
di Redazione
19/01/2018
I microonde inquinano quanto le automobili: uno studio dell’Università di Manchester ha stimato che il ciclo di vita di questi forni in Europa produca anidride carbonica quanto quasi 7 milioni di automobili e consumi elettricità equivalente a quella prodotta in un anno da tre grosse centrali a gas.
Microonde inquinanti come auto e centrali a gasLa news potrebbe sconvolgere tutti coloro i quali usano mangiare cibi precotti: il forno a microonde è deleterio per l’ambiente. A confutare questa tesi sono i ricercatori dell’Università di Manchester con uno studio che stima l’impatto ambientale dei forni a microonde in Europa, come si suol dire, “dalla culla alla tomba”. Tenendo conto dell’intero ciclo di vita dell’elettrodomestico, quindi produzione, uso e smaltimento dei rifiuti, sembra che i microonde generino 7,7 milioni di tonnellate di anidride carbonica all’anno, cioè quanto 6,8 milioni di automobili, e che consumino 9,4 terawattora (TWh) di elettricità ogni anno, ossia l’energia elettrica prodotta da tre grosse centrali a gas nello stesso arco di tempo. Insomma, altro che blocco delle auto e del traffico, basta un microonde abbandonato per vanificare le domeniche ecologiche di un intero anno, se non di più.
Ambiente danneggiato dal forno a microondeDel resto, è un elettrodomestico che semplifica la vita e diventato ormai indispensabile nelle case, quasi quanto un altro fornetto per signore, ovvero un fornetto per unghie allo scopo di avere mani di fata e unghie belle e curate da far invidia alle amiche. A differenza di questo dispositivo di bellezza, la ricerca pubblicata su Science of the Totale Environment ha considerato in totale 12 problematiche ambientali, e dalle analisi emerge come i principali hotspot, cioè i fattori che hanno più impatto sull’ambiente nel corso della vita dei microonde, siano i materiali utilizzati per la realizzazione, il processo di produzione e la gestione dei rifiuti al termine dell’utilizzo di questi elettrodomestici.
Microonde in UE emettono tonnellate di biossido di carbonioE’ emerso che i microonde utilizzati nell’Unione Europea emettono 7,7 milioni di tonnellate di biossido di carbonio equivalenti all’anno, quanto le emissioni annuali di 6,8 milioni di automobili. Ad avere l’impatto ambientale più significativo, però, è il consumo di energia elettrica durante l’intero ciclo di vita dell’elettrodomestico più usato nel mondo per scongelare e scaldare i cibi. Meglio rifletterci sopra prima di abbandonarlo abusivamente da qualche parte…
Articolo Precedente
Lavoro domestico 2018, aumento stipendio per badanti e colf
Articolo Successivo
Esplosione a Malmo, di mira la stazione di Polizia
Redazione