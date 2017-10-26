Estrazioni Lotto oggi 26 ottobre 2017, numeri vincenti Superenalotto e 10 e Lotto
di Redazione
26/10/2017
Risultati estrazioni del Lotto di oggi 26 ottobre 2017, i numeri usciti su tutte le ruote. Appuntamento con il concorso 128/2017 di Superenalotto a partire dalle ore 20:00
Oggi giovedì 26 ottobre 2017 aspettiamo i risultati delle estrazioni del Lotto e la combinazione vincente del 10eLotto serale. Il secondo appuntamento settimanale è davvero importante per i giocatori perché per il concorso n. 128 il Jackpot in palio è salito a 50,8 milioni di euro. La sestina vincente non è ancora stata centrata e per pochissimi minuti ancora potete tentare la fortuna. Basta scegliere 6 numeri da 1 a 90, il costo minimo della giocata al Superenalotto è di 1 euro.
Estrazione del Lotto 26 ottobre 2017: numeri vincenti in diretta
Seguiremo in diretta le estrazioni del Lotto di oggi per comunicare i numeri estratti su tutte le ruote. In pochissimi minuti appariranno i numeri vincenti ma dovete aggiornare la pagina per leggere tutte le combinazioni fortunate. Per quanto riguarda i ritardatari di oggi segnaliamo il 76 a Cagliari che manca da 177 estrazioni e ancore il 69 su Genova con 169 assenze, il podio degli ultracentenari è il numero 8 sulla ruota di Roma che manca da 113 concorsi. Attenzione al 33 della ruota Nazionale, il massimo ritardatario, e il 24 a Bari che ha saltato ben 95 appuntamenti.
- BARI 16 14 46 8 11
- CAGLIARI 52 70 30 43 11
- FIRENZE 20 44 77 47 56
- GENOVA 76 65 81 27 25
- MILANO 90 11 63 78 68
- NAPOLI 18 72 87 62 34
- PALERMO 64 18 23 55 5
- ROMA 15 44 31 24 67
- TORINO 7 69 48 83 35
- VENEZIA 32 17 34 73 8
- NAZIONALE 49 82 89 69 86
SuperEnalotto Sisal numeri estratti Jolly e SuperStar
Il jackpot del Superenalotto continua a salire, l'ultima vincita risale al 25 febbraio 2017 a Mestrino in provincia di Padova. Il vincitore o i vincitori hanno portato a casa un consistenze bottino di 93,7 milioni di euro. Scopri se la tua combinazione è quella vincente confrontando l'ultima estrazione del Superenalotto.
- Combinazione vincente: 14 38 43 57 65 72
- Numero Jolly: 30
- Numero Superstar: 51
Vincite del 10 e Lotto: estrazioni in diretta di oggi
Lottomatica raddoppia le possibilità di vincita con il 10eLotto serale collegato alle estrazioni del Lotto. L'ultimo concorso è stato molto fortunato perché in provincia di Brescia è stato centrato il 9 Oro da 50mila euro con una giocata da 3 euro. Scopri subito tutti i numeri di oggi.
- 10eLotto serale: 7 11 14 15 16 17 18 20 30 32 44 46 52 64 65 69 70 72 76 90
- Numero Oro: 16
- Doppio Oro: 16 14
Redazione