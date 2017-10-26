Estrazioni Lotto oggi 26 ottobre 2017, numeri vincenti Superenalotto e 10 e Lotto

Risultati estrazioni del Lotto di oggi 26 ottobre 2017, i numeri usciti su tutte le ruote. Appuntamento con il concorso 128/2017 di Superenalotto a partire dalle ore 20:00

Oggi giovedì 26 ottobre 2017 aspettiamo i risultati delle estrazioni del Lotto e la combinazione vincente del 10eLotto serale. Il secondo appuntamento settimanale è davvero importante per i giocatori perché per il concorso n. 128 il Jackpot in palio è salito a 50,8 milioni di euro. La sestina vincente non è ancora stata centrata e per pochissimi minuti ancora potete tentare la fortuna. Basta scegliere 6 numeri da 1 a 90, il costo minimo della giocata al Superenalotto è di 1 euro.

Estrazione del Lotto 26 ottobre 2017: numeri vincenti in diretta

Seguiremo in diretta le estrazioni del Lotto di oggi per comunicare i numeri estratti su tutte le ruote. In pochissimi minuti appariranno i numeri vincenti ma dovete aggiornare la pagina per leggere tutte le combinazioni fortunate. Per quanto riguarda i ritardatari di oggi segnaliamo il 76 a Cagliari che manca da 177 estrazioni e ancore il 69 su Genova con 169 assenze, il podio degli ultracentenari è il numero 8 sulla ruota di Roma che manca da 113 concorsi. Attenzione al 33 della ruota Nazionale, il massimo ritardatario, e il 24 a Bari che ha saltato ben 95 appuntamenti.

BARI 16 14 46 8 11

CAGLIARI 52 70 30 43 11

FIRENZE 20 44 77 47 56

GENOVA 76 65 81 27 25

MILANO 90 11 63 78 68

NAPOLI 18 72 87 62 34

PALERMO 64 18 23 55 5

ROMA 15 44 31 24 67

TORINO 7 69 48 83 35

VENEZIA 32 17 34 73 8

NAZIONALE 49 82 89 69 86

SuperEnalotto Sisal numeri estratti Jolly e SuperStar

Il jackpot del Superenalotto continua a salire, l'ultima vincita risale al 25 febbraio 2017 a Mestrino in provincia di Padova. Il vincitore o i vincitori hanno portato a casa un consistenze bottino di 93,7 milioni di euro. Scopri se la tua combinazione è quella vincente confrontando l'ultima estrazione del Superenalotto.

Combinazione vincente : 14 38 43 57 65 72

: 14 38 43 57 65 72 Numero Jolly : 30

: 30 Numero Superstar: 51

Vincite del 10 e Lotto: estrazioni in diretta di oggi

Lottomatica raddoppia le possibilità di vincita con il 10eLotto serale collegato alle estrazioni del Lotto. L'ultimo concorso è stato molto fortunato perché in provincia di Brescia è stato centrato il 9 Oro da 50mila euro con una giocata da 3 euro. Scopri subito tutti i numeri di oggi.