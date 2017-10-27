Home Politica Massimo Dalema attacca il premier Gentiloni: è ufficialmente un bugiardo

Massimo Dalema attacca il premier Gentiloni: è ufficialmente un bugiardo

di Redazione 27/10/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Massimo Dalema attacca duramente il premier Gentiloni. Nuovo scontro politico basato su accuse di menzogne e promesse forse non mantenute. Dalema infatti questa mattina non si è creato non pochi problemi a dichiarare alla stampa italiana: "Gentiloni è ufficialmente un bugiardo". Cosa sarà successo? Massimo Dalema contro il premier Gentiloni In queste ultime settimane al centro del dibattito politico troviamo come unica protagonista la nuova legge elettorale, contesa tra pro e contro. Il 2018 infatti dovrebbe rappresentare un anno catartico per i cambiamenti politici in Italia, ma qualcuno come Massimo Dalema non sembra fortemente colpito dalle strategie messe in atto dall'attuale governo Gentiloni. Stamattina il leader di Mdp contro il premier ha dichiarato: "Ha fatto un accordo con Berlusconi e Salvini ma rischia di fare la figura di Pinocchio davanti al gatto e alla volpe. E' un leader politico che per sopravvivere deve divorare i suoi, come sta facendo con Gentiloni". Massimo Dalema e Paolo Gentiloni, troppe bugie agli italiani? Come accennato prima fulcro nevralgico della discussione che vede coinvolto Massimo Dalema e Paolo Gentiloni. Il leader del Mdp infatti non è d'accordo con la rivisitazione di questa nuova legge elettorale chiama Rosatellum Bis. Il disegno di legge si presenta dunque come una rivisitazione del Porcellum, oppure molto più semplicemente alcuni politici si sentono minacciati da questo? Comunque sia Massimo Dalema non ha alcuna intenzione di tacere sulla cosa, motivo per cui ha deciso di scendere in campo e dire la sua opinione sull'operato del premier Paolo Gentiloni al fine di non dire più bugie agli italiani. "È una mossa di Matteo Renzi per ridurre la popolarità e la credibilità di Gentiloni che è diventato ufficialmente un bugiardo", spiega Dalema. "Questo ha bisogno di umiliare e divorare i suoi. Sono accusato anche io di questo? Chi ha lavorato con me adesso ha un ruolo centrale nel governo".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp