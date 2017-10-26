Il conto online WeBank con zero spese, come funziona?
di Redazione
26/10/2017
Quando si parla di banche online lo scetticismo dilaga tra gli utenti del web affezionati alle classiche banche. Negli ultimi anni però il conto online WeBank ha conquistato la fiducia degli italiani proprio grazie alla pubblicità "zero spese". La giusta domanda da porsi adesso è: come funziona il conto WeBank?
Conto online WeBank con zero speseIl conto corrente che tutti sognano in certo qual modo deve essere in grado di poter realizzare svariati desideri. Nel momento in cui decidiamo di aprire un conto presso una banca tradizionale siamo pienamente consapevoli che questo comunque comporti delle spese da coprire, le quali molto spesso si mostrano essere maggiori rispetto a quello che aspettiamo. Il conto online WeBank in un certo qual modo si distingue dalle banche tradizionali proprio per la sua modalità zero spese e zero canone. La formula proposta non si limita alla piattaforma online ma si riflette anche sul mobile attraverso il quale potete controllare costantemente il vostro conto deposito.
Perché aprire un conto WeBank?Nel momento in cui stiamo effettuando le dovute ricerche relative ai conti correnti online il dubbio che ci accompagna riguarda sempre le garanzie che questo è capace di offrici. Il tutto solitamente viene alimentato dall'assenza di una vera e propria sede bancaria dove chiedere informazioni e stipulare il contratto... Dunque perché gli utente decidono di aprire un conto WeBank? Come accennato precedentemente sono diverse le garanzie che questo tipo di conto deposito è capace di offrire. Tra i servizi possiamo trovare anche l'accesso al fido WeBanck, capace di offrire maggiore flessibilità in cassa, oltre la possibilità di chiedere un prestito fino a 30 mila euro. Inoltre trasferire il proprio denaro in un nuovo conto WeBank non è stato mai così semplice dato che questo permette di trasferire sia la liquidità che gli strumenti finanziari in possesso del cliente.
Articolo Precedente
Estrazioni Lotto oggi 26 ottobre 2017, numeri vincenti Superenalotto e 10 e Lotto
Articolo Successivo
Oroscopo Branko mese di novembre 2017: previsioni amore, lavoro e fortuna
Redazione