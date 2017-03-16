Etna eruzione in corso: dieci persone ferite dopo la colata di lava, il video di INGV

Uno dei crateri dell’Etna è in piena attività e dieci persone sono rimaste ferite dopo l’ultima esplosione avvenuta questa mattina. Nessuno di loro è in gravi condizioni. Come riporta Repubblica si tratta di un gruppo di turisti colpiti dai lapilli volati in aria in seguito all’eruzione. La conferma è arrivata anche dalla Protezione Civile della Sicilia i cui uomini sono impegnati sul versante sud dell’Etna per monitorare la situazione.

La lava del vulcano è entrata in contatto con la neve sull’Etna che ha generato l’esplosione, a spiegare cosa è accaduto è stato un ricercatore INGV di Catania. Boris Behncke ha scritto su Facebook che anche lui è ferito lievemente alla testa ma stava bevendo una ‘meritata birra’. L’esperto stava facendo un sopralluogo insieme al collega sul luogo dell’esplosione freatica. Quando il magma si riscalda l’acqua evapora ma a quelle temperature si genera un’esplosione. Il vulcanologo Stefano Barca ha raccontato i fatti si sono verificati a 2700 metri di quota per effetto dello scioglimento della neve, un episodio occasionale e che non desta preoccupazione anche se a pochi metri di distanza c’è la funivia. Intensificati quindi i controlli delle strutture.

Tra i feriti dell’esplosione dell’Etna di oggi c’è anche una giornalista della Bbc, corrispondente scientifica che ha commentato sul profilo Twitter l’accaduto. È stato ‘spaventoso’, un’esperienza che non ripeterà mai più anche se secondo gli esperti questo è stato l’incidente più pericoloso in 30 anni. Nel 1979 sul vulcano ci fu un’esplosione che causò 9 morti. Nessuno si preoccupava quando l’Etna sbuffava, quel 12 settembre un esperto aveva lanciato un allarme e mentre i turisti erano affacciati sul cratere la pressione dei gas fece saltare il ‘tappo’ in aria. L’eruzione dell’Etna intanto continua, il vulcano ha ripreso la sua attività due giorni fa, guardate il video di INGV con le immagini straordinarie della colata lavica.

[embed]https://youtu.be/VgR4QC5-WP4[/embed]