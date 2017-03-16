Lory Del Santo presto mamma? Il sogno condiviso con il baby fidanzato Marco Cucolo

Lory Del Santo a 58 anni sogna di diventare mamma. La showgirl è fidanzata con Marco Cucolo più giovane di lei di 33 anni, la coppia ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express e oggi vuole suggellare l’amore con un figlio, anzi con una figlia. Lory Del Santo ha confidato al settimanale di gossip Novella 2000 che vorrebbe dare alla luce una bambina, alla sua età è molto difficile che accada in maniera naturale e avrebbe intenzione di ricorrere alla fecondazione assistita. Marco Cucolo condivide il desiderio della compagna e Lory è molto determinata e non vuole demordere, anche se molti le hanno sconsigliato di seguire questa strada.

In questi giorni il tema della genitorialità in età avanzata sta facendo discutete molto, dopo la decisione di giudici di Torino dare in affidamento la bambina nata da una coppia over. Non sono mancate le repliche dei vip, tra cui quella della showgirl Heather Parisi che ha definito la sentenza disumana e ha lanciato una provocazione ‘denunciatemi’. Lory Del Santo sa benissimo a cosa potrebbe andare incontro, si è già informata presso alcune cliniche spagnole circa la fattibilità dell’intervento, il suo ginecologo ha detto che è rischioso. La showgirl è già madre di due figli, una nuova gravidanza a quasi 60 anni sarebbe da pazzi. Lory però si è pentita di non essere rimasta incinta in passato e ora vuole rimediare.

Marco Cucolo che ha solo 25 anni segue Lory Del Santo nei suoi viaggi, non vogliono perdere tempo e, come dichiarato a Novella 2000 potrebbe partire già ad aprile diretta verso le migliori strutture. Dopo diverse storie con uomini molto più giovani di lei finite nel giro di pochissimo tempo, Lory ha trovato in Marco la metà perfetta, una figlia completerebbe il loro amore.