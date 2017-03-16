Raz Degan e Paola Barale Isola dei famosi 2017, quanta passione per la coppia...
Raz Degan e Paola Barale stanno riuscendo a regalarci dei momenti davvero magici, forse i più belli dell'Isola dei Famosi 2017. Dopo tanto gossip martedì sera è stata finalmente confermato il ritorno di fiamma tra Paola Barale e Raz Degan che, dopo la sua sorpresa sulle spiagge dell'Honduras, pare che abbia trovato anche la voglia di ribellarsi ai compagni naufraghi. Oggi però i riflettori sono accesi sulla notte che la Barale ha passato sull'isola insieme al compagno, quanta passione per la coppia... Raz Degan e Paola Barale hanno vissuto sull'Isola dei momento davvero bellissimi, caratterizzati dalla passione tra i due, purtroppo al momento su di loro pendono tanti però... Tanto che il loro ritorno di fiamma non è stato del tutto ufficializzato anche se è palese agli occhi di tutti. Raz Degan in un confessionale ha appunto raccontato che lui e Paola Barale hanno condiviso insieme ben quattordici anni di vita, girando il mondo e amandosi andando ben oltre ogni limite. Durante la sua dichiarazione il naufrago ha anche aggiunto che la showgirl è davvero la donna della sua vita e che dopo la fine della loro storia non ha trovato qualcun altro che sia riuscito a fargli battere il cuore come lei e probabilmente mai ci sarà. Davanti a queste parole, una volta tornata in Italia, come reagirà Paola Barale? Chissà se quest'anno i matrimoni sull'Isola dei Famosi 2017 saranno due invece di uno... Ma se da una parte abbiamo avuto modo di vedere un Raz Degan totalmente e follemente innamorato, d'altro canto è diversa l'opinione di Paola Barale: "Con lui, in questa situazione, mi sento completamente sicura, protetta. È stato, è e sarà sempre il grande amore della mia vita". La dichiarazione della Barale però non si conclude nel migliore dei modi... La showgirl continua dicendo che comunque l'amore si è tramutato in qualcos'altro. I fan del reality che hanno seguito attentamente i loro momenti sull'Isola dei Famosi 2017 sono certi di una cosa... L'amore tra i due c'è e si vede!
