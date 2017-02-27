Home Attualità Eurovision 2017, Francesco Gabbani in gara con Occidentali’s Karma: data diretta live e come partecipare

di Redazione 27/02/2017

La scimmia nuda balla al grido di Namastè Olè approda anche all’Eurovision 2017: Francesco Gabbani sarà in gara con la canzone vincitrice di Sanremo 2017, Occidentali’s Karma. Con lui l’Italia riuscirà a vincere l’Eurovision Song Contest 2017 dopo anni di digiuno? Il pubblico, dopo la finale del Festival di Sanremo 2017, come sempre è diviso su chi avrebbe preferito un vincitore diverso e chi invece gioisce della vittoria di Gabbani. Il ragazzo ha sbaragliato grandi nomi come Fiorella Mannoia, tornata ad esibirsi al Teatro Ariston dopo la bellezza di 30 anni. Il cantautore toscano, vincitore lo scorso anno della categoria delle Nuove Proposte con il brano Amen, porterà anche all’Eurofestival 2017 la scimmia nuda di Desmond. Quando inizia l’evento e dove? Di seguito, la data della diretta live e come partecipare. Quando inizia e dove si terrà il celebre Eurovision Song Contest 2017? Un dato certo è sicuramente la canzone che rappresenterà l’Italia nella popolare gara che coinvolge i maggiori Paesi europei e, da qualche anno, l’Australia. Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani sta impazzando in radio e in Rete, anche grazie alle parodie. La scimmia nuda decantata da Desmond Morris si appresta a conquistare il mondo intero grazie alla partecipazione all’Eurofestival 2017 che si terrà nella città di Kiev sabato 13 maggio 2017. Si terrà in Ucraina in quanto la canzone vincitrice dell’Eurofestival dell’anno scorso proveniva proprio da questa nazione. Per chi vuole partecipare alla diretta live della finale del contest a suon di Namastè Olè, ecco di seguito le modalità. Per partecipare alla diretta live dell’Eurovision 2017 e tifare Francesco Gabbani con la sua Occidentali’s Karma, non si deve fare altro che acquistare i biglietti sul sito concert.ua: il prezzo varia tra gli 8,00 e i 500,00 Euro. Il volo, l’alloggio e i costi per il visto non sono compresi. Qualora si dispone di un budget limitato, si può seguire la diretta su Rai2 il 13 maggio 2017: come tradizione, la seconda rete nazionale trasmetterà l’evento in live streaming. La scimmia nuda che balla porterà l’Italia sul tetto dell’Europa?

