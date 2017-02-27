Home Attualità Uomini e Donne gossip ultime news, Martina Luchena nuova tronista? L’intervista

di Redazione 27/02/2017

Martina Luchena nuova tronista al Trono Classico di Uomini e Donne? Le ultime news di gossip la rendono protagonista, tanto che ha deciso di dire la sua in una intervista ai microfoni della trasmissione radiofonica Non Succederà Più condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio. L’ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi e rivale della sua scelta finale, Camilla Mangiapelo, non ha risparmiato un duro attacco nei loro confronti e ha parlato anche di una tronista di UeD che conosce bene, ovvero Sonia Lorenzini. Ma il punto è: rivedremo Martina nel talk show di Maria De Filippi? Invitata a rilasciare una intervista ai microfoni della trasmissione radiofonica Non Succederà Più condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio, Martina Luchena ha deciso di fare chiarezza riguardo la sua partecipazione, passata e futura, al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice confessa inoltre di aver sperato di essere la scelta di Riccardo Gismondi e di certo non si aspettava la scelta improvvisa. Non prova rancore per Camilla Mangiapelo, ma si dimostra molto scettica riguardo alla storia tra i due, visto che le continuino ad arrivare segnalazioni di like sospetti della rivale da parte di ex amici. Si è parlato anche di Sonia Lorenzini e del futuro: ci sarà ancora il Trono Classico all’orizzonte, magari come nuova tronista al Trono Classico UeD? Martina Luchena durante l’intervista radiofonica non escude il ritorno a Uomini e Donne in qualità di nuova tronista. Secondo l’ex corteggiatrice, è una buona occasione nonché uan esperienza molto bella, e aggiunge di essere stata molto contenta del percorso fatto dalla sua (ex?) amica Sonia Lorenzini. La rivelazione di Martina è che lei e la sua scelta, Emanuele Mauti, stanno molto bene insieme e sembrerebbe che stiano prendendo una casa a Roma per andare a convivere. Il ragazzo sembra molto premuroso e maturo, per cui la tronista non poteva fare scelta migliore. Dopo averla sentita a Non Succederà Più, vedremo la Luchena ancora nella trasmissione di Maria De Filippi?

