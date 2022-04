Eurovision, biglietti già esauriti su TicketOne: dove acquistarli e quanto costano?

I biglietti per l’Eurovision in vendita su TicketOne sono stati esauriti in pochissimi minuti; il principale sito di vendita per biglietti di concerti e manifestazioni musicali in Italia ha, da sempre, manifestato dei problemi per quel che concerne la possibilità di acquistare dei biglietti, se non si è particolarmente veloci con i propri dispositivi o se non si gode di una connessione abbastanza rapida per riuscire ad accedere alla piattaforma per tempo. Nonostante il prezzo alto di alcuni biglietti, che costavano fino a 350 euro, i fan della manifestazione musicale a Torino non si sono risparmiati e hanno deciso di acquistare i ticket per la manifestazione, automaticamente sold-out dopo meno di 45 minuti. Ma dove si possono acquistare, se non su TicketOne, e quanto costano?

Biglietti per l’Eurovision subito esauriti su TicketOne: la polemica dei consumatori

L’Eurovision 2022 a Torino rappresenta sicuramente l’evento musicale dell’anno e, per questo motivo, tantissimi spettatori e amanti della musica fremevano per partecipare all’evento in alcune delle serate o in occasione di semifinale e finale. I biglietti sono stati messi in vendita sulla nota piattaforma TicketOne dove, però, sono stati esauriti dopo qualche minuto. Per molti compratori, i problemi sono stati quelli a cui si va spesso incontro con la piattaforma: sito lento, impossibilità di comprare nonostante sia stato già selezionato il biglietto e sold-out dopo qualche minuto.

Per questo motivo, molti spettatori dell’Eurovision hanno iniziato una vera e propria polemica sui social, parlando sia del costo esorbitante di alcuni biglietti (che costavano anche 350 euro, per posizioni agevoli e serate di punta), sia dell’impossibilità di acquistare biglietti per l’Eurovision 2022 di Torino.

Dove comprare biglietti per l’Eurovision 2022 e quanto costano?

In assenza di TicketOne, che non offre la possibilità di acquistare biglietti per l’Eurovision dal momento che questi stessi sono esauriti, l’acquisto di molte persone è avvenuto su alcune piattaforme di rivendita come viagogo, dove i prezzi dei biglietti sono maggiorati. Per tutti coloro che volessero acquistare biglietti rivenduti, si potrà aspettare il 14 aprile, quando inizierà la rivendita su FanSale.it a partire dalle ore 10. La rivendita continuerà fino a giovedì 5 maggio e non è possibile effettuare la stessa su altri siti, dove è vietata.