Marco Mengoni rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023, e dopo alcune indecisioni viene confermata la canzone che porterà sul palco di Liverpool: è “Due Vite”.

Marco Mengoni all’Eurovision Song Contest: confermato il brano “Due Vite”

Marco Mengoni ha vinto la 73esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone intitolata “Due vite”, scritta dallo stesso Mengoni, insieme a Davide Petrella e Davide Simonetta; la produzione è invece di E.D.D. e Simonetta.

È consuetudine che ogni anno sia il vincitore del Festival di Sanremo a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. Lo scorso anno all’ESC di Torino Mahmood e Blanco con “Brividi”sono arrivati in top10, mentre l’anno prima i Måneskin con “Zitti e Buoni” hanno portato a casa il trofeo da Rotterdam.

Quest’anno la kermesse canora si svolgerà a Liverpool, Inghilterra, e per l’Italia ci sarà Marco Mengoni. Non è però obbligatorio per l’artista in gara presentarsi con la stessa canzone vincitrice del Festival di Sanremo. Ci sono infatti diverse opzioni: avrebbe potuto tradurla in inglese o anche cambiarla del tutto. Inizialmente Mengoni si è detto aperto ad ogni possibilità, ma alla fine ha deciso che avrebbe portato la sua “Due Vite”.

Il cantante ha spiegato: “Ho scelto Due vite perché voglio portare me stesso su quel palco, e questo brano è una riflessione a cui tengo molto e mi piace l’idea che arrivi a così tante persone, anche con un background culturale e musicale così diverso dal mio, non vedo l’ora”.

“Due Vite” è un brano a cui Mengoni tiene particolarmente, e ha più volte ribadito che per lui è “un viaggio intimo, un invito rivolto a tutti noi ad accettare quello che la vita ci offre perché tutto quello che viviamo ci serve per crescere e va accettato, senza ripensamenti, rimpianti, senza se e senza ma”.

Marco Mengoni torna sul palco dell’Eurovision Song Contest dopo 10 anni

Mengoni torna all’Eurovision dopo un decennio esatto: nel 2013, dopo la sua vittoria al Festival di Sanremo con “L’Essenziale”, ha portato il brano anche a Malmö in occasione dell’ESC. A proposito del suo ritorno su quel palco, fa sapere:

“Sono orgoglioso di rappresentare nuovamente il mio Paese e non vedo l’ora di essere a Liverpool. Intraprendo questa nuova avventura con lo stesso spirito con cui ho deciso di affrontare Sanremo: mi voglio divertire e godermi il momento, voglio portare su quel palco tutto me stesso e il mio mondo. Con il mio team siamo al lavoro per preparare la performance al meglio. Non vedo l’ora di rivivere l’atmosfera dell’Eurovision Song Contest, è il ricordo più forte che ho di quella esperienza: incontrare artisti di tutto il mondo, scoprire sonorità nuove e vivere questa esperienza di comunione e grande energia creativa, tutto facendo parlare la nostra musica, un mezzo di comunicazione potentissimo capace di esprimersi e farsi comprendere in tutte le lingue“.