Eurovision Song Contest 2017 vincitore: Francesco Gabbani sul podio? Pronostici e scommesse

Francesco Gabbani sarà il vincitore di Eurovision Song Contest 2017? Il cantante è in vantaggio con Occidentali’s Karma

Dopo aver trionfato a Sanremo 2017, Francesco Gabbani e la scimmia di Occidentali’s Karma si preparano per la prossima esperienza sul prestigioso palco dell’Eurovision Song Contest 2017. Il cantante ha una posizione di vantaggio rispetto agli altri concorrenti e le principali agenzie di scommesse danno come vincitore Francesco Gabbani. Eurovision Song Contest 2017 aprirà i battenti la prossima settimana con la prima semifinale.

La distanza tra Francesco Gabbani e gli altri concorrenti è molto ravvicinata, non accadeva da anni una simile situazione a pochissimi giorni dall’inizio del concorso. I pronostici sul vincitore dell’Eurovision Song Contest 2017 si concentrano su Kristian Kostov (Bulgaria), seguono Salvador Sobral (Portogallo) e Robin Bengtsson (Svezia). Nella top five delle scommesse c’è anche Artsvik (Armenia).

Il cantante vincitore di Sanremo 2017 e la sua scimmia saranno in gara nella finalissima di sabato 13 maggio 2017 che verrà trasmessa su Rai1 a partire dalle ore 21. Nei giorni precedenti sarà possibile seguire l’approfondimento a cura di Rai4 con la messa in onda delle due giornate della semifinale a cui partecipano i cantanti che non hanno diritto ad accedere alla finale di Eurovision Song Contest 2017. I telespettatori potranno votare da casa, maggiori informazioni nei prossimi giorni.