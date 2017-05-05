Home Intrattenimento Selfie-Le cose cambiano 2 anticipazioni: Belen Rodriguez non voluta da Maria De Filippi?

di Redazione 05/05/2017

Da poco si è registrata la prima puntata dello show condotto da Simona Ventura, Selfie-Le Cose Cambiano 2, e oggi si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione del programma e del cast ufficiale prima della messa in onda della registrazione. E’ il sito TVBlog che possiamo aver le prime anticipazioni e gossip riguardo il programma targato Maria De Filippi. Grande novità di quest’anno è la new entry Belen Rodriguez sotto forma di inviata speciale. Dopo aver presentato tutto il cast e ringraziato Mediaset e Pier Silvio Berlusconi, la conduttrice torinese ha svelato un retroscena scioccante riguardo l’ex moglie di Stefano De Martino, pare non voluta dalla moglie di Maurizio Costanzo. Belen Rodriguez non voluta da Maria De Filippi a Selfie-Le Cose Cambiano 2: è questa l’anticipazione scioccante (ma non troppo) che Simona Ventura ha rivelato nel corso della conferenza stampa. La conduttrice aveva già scelto Belen, perché non la trova solo sexy e bella, ma con delle qualità adatte allo show. Tuttavia, la Sanguinaria, come viene chiamata nell’ambiente televisivo, non era affatto convinta della showgirl argentina, soprattutto per ricoprire il ruolo di inviata. Ma molti, con malizia, hanno pensato ai trascorsi degli ultimi mesi. Si sa che Maria De Filippi e di conseguenza Maurizio Costanzo non nutrano una simpatia innata per Belen Rodriguez, soprattutto da quando si è lasciata con il ballerino Stefano De Martino. Il gossip he ha impazzato nei mesi trascorsi suggerisce che Maria e marito abbiano cortesemente invitato la ragazza a togliere il disturbo e tornarsene in Argentina, mentre Stefano invece è stato più volte invitato, anche insieme alla sua ex Emma Marrone, nella villa della De Filippi. Che sia un parere personale, oppure secondo Maria, Belen non ha le capacità per tenere testa a Ventura e giudici in un programma come Selfie? Solo il tempo rivelerà chi ha avuto ragione, anche se l’argentina può vantare un curriculum televisivo polposo e di tutto rispetto, visto che è stata conduttrice di Pequenos Gigantes, Tu Sì Que Vales e ha condotto anche il Festival di Sanremo.

