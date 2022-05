Le attese sembrano essere finite per quel che concerne l’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest di Torino. Dopo la vittoria di Maneskin, nel 2021, a Rotterdam, l’Italia ospita la manifestazione musicale più amata in tutta Europa e in tutto il mondo, all’interno della quale sarà possibile vedere esibizioni, artisti e, soprattutto, culture appartenenti a nazionalità diverse di tutta Europa. Ma chi vince l’Eurovision Song Contest secondo i bookmakers italiani e chi sono i favoriti? Al primo posto resta l’Ucraina, anche e soprattutto in virtù del forte potere simbolico di una vittoria che potrebbe andare alla nazione in questione, ma è ancora forte la possibile vittoria dell’Italia con Mahmood e Blanco, che realizzerebbero un incredibile bis dopo la vittoria dei Maneskin nel 2021.

Eurovision Song Contest 2022 chi vince? Ucraina favorita

Non si può non considerare l’Ucraina come la principale favorita dell’Eurovision Song Contest 2022 di Torino. La nazione, che ha dovuto cambiare in corsa numerosi elementi relativi alla sua partecipazione alla manifestazione musicale, non si esibirà dal vivo con la sua orchestra, ma l’esibizione sarà trasmessa attraverso una registrazione realizzata in un luogo sicuro. Chiaramente, si tratta di una misura di sicurezza necessaria realizzata al fine di garantire la salvaguardia del popolo ucraino e, soprattutto, della band impegnata in gara.

Proprio l’Ucraina appare come la principale Favorita per la vittoria finale all’Eurovision Song Contest 2022, a dimostrazione di un messaggio simbolico che porterebbe l’Ucraina, in un momento particolarmente difficile della sua storia, a vincere; è bene ricordare che, in un primo momento, sarebbe dovuta essere differente l’esibizione dell’Ucraina ma, per motivi di natura ideologica e politica, è stata pensato a una soluzione alternativa. Ovviamente, la Russia è stata esclusa dall’Eurovision Song Contest 2022 di Torino.

Chi sono i principali favoriti per la vittoria dell’Eurovision?

Se la vittoria dell’Ucraina è particolarmente scontata per i bookmakers, dal momento che non quota neanche due volte la posta, le altre personalità impegnate sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022 non possono certo darsi per spacciate. In primo luogo, quello dell’Eurovision è un palco molto importante, dal momento che caratterizza la vetrina per numerosi artisti che vogliono farsi notare nel panorama internazionale o che vogliono consolidare il loro successo.

Tra i favoriti per la vittoria finale ci sono, naturalmente, Mahmood e Blanco, che realizzerebbero uno storico bis dopo la vittoria dei Maneskin nel 2021. La loro vittoria paga 4.25, a dimostrazione del fatto che non siano esattamente favoriti ma godono di una buona considerazione per la vittoria finale, soprattutto per il contesto italiano che li accoglie. La Grecia è favorita rispetto all’Italia con una quota di 3.75; la vittoria di Achille Lauro, con la canzone Stripper, che rappresenta San Marino, vale 25 volte la posta, mentre la vittoria di Malta, rappresentata dalla cantante Emma Muscat, ex conoscenza di Amici di Maria de Filippi, vale addirittura 100 volte la posta.