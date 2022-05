Chi è Michele ballerino di Amici 21: vita, età, dove trovarlo sui social

Michele Esposito è un allievo della ventunesima edizione di Amici, categoria ballo. Classe 2000, nato a Teverola, in provincia di Caserta, Michele ha cominciato il suo percorso, anche in maniera molto intensa sin dalla giovane età: de ballerino, infatti, si sa che a 11 anni si è trasferito a Zurigo per frequentare l’Accademia di Danza, dove è rimasto per 6 anni. Terminato il suo percorso formativo, il ballerino ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. Si è trasferito ad Amsterdam dove è entrato a far parte della compagnia nazionale e nel febbraio 2022 è tornato in Italia per partecipare ai casting di Amici 21, durante i quali non poteva non essere notato da Alessandra Celentano, la cui stima nei confronti del ballerino è cresciuta sempre di più durante il percorso. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di chi è Michele ballerino di Amici 21: vita, età e dove trovarlo sui social.

Michele Esposito: vita privata del ballerino di Amici 21

Della vita privata di Michele non si praticamente nulla e nonostante in molti si siano chiesti se il ballerino sia fidanzato o meno, nessuno sa rispondere a questa domanda. Si sa però che il giovane ha un bellissimo rapporto con la famiglia.

Michele Esposito: Instagram e Social

È possibile seguire Michele Esposito su Instagram sull’account michele.espositoofficial, profilo da 55,4 mila follower, su cui Michele posta i momenti più belli della sua carriera e della sua vita privata, con le persone che ama.