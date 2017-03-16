Eva Grimaldi gossip Isola dei Famosi 2017: Samantha De Grenet mi ha fregata

All’Isola dei Famosi 2017 Eva Grimaldi contro Samantha De Grenet dopo le nomination

Il daytime della dodicesima edizione dell’, reality game, ha portato a galla vecchi rancori e tante polemiche. Le numerose litigate durante l’ultima puntata del reality ambientato in Honduras e condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5 hanno lasciato degli strascichi e acceso ancora di più gli animi dei concorrenti VIP. Raz Degan continua ad essere isolato dal gruppo e si è scontrato in Palapa conLa showgirl, dopo aver vinto la prova leader, ha fato la suamandandoal televoto con Simone Susinna e il modello israeliano. L’attrice, comprensibilmente, è rimasta molto male e si è sfogata in confessionale, accusando la showgirl di averla

Meno male che Evasono amiche, visto che ladell’ha nominato l’attrice mandandola in pasto ai lupi del televoto con Raz Degan e Simone Susinna. Durante ili telespettatori hanno visto lo sfogo della fidanzata di Imma Battaglia, molto delusa dalla nomination. Le due, almeno da quanto visto fino ad ora in, sono state sempre amiche e nessuno si aspettava un colpo di teatro così.ha giustificato questa scelta dicendo che reputa Eva un personaggio forte e ha agito mettendo in atto una strategia di gioco, perché se avesse dovuto seguire il cuore, avrebbe votato Giulio Base. Dall’altra parte,rivela nel confessionale dell’che la nomination della leader è stata come un fulmine a ciel sereno e che l’ha fregata ancora una volta. Inoltre, pare chel’avesse avvisata della strategia della showgirl e del gruppo. Samantha non sembra curarsene, visto che ha attaccato Giulio Base per non averla difesa dagli attacchi di Raz Degan e di Rocco Siffredi. La Regina è stata smascherata e ora ha paura di essere detronizzata? E soprattutto, verrà pugnalata dalla sua ex amica Eva Grimaldi dopo l’fatto a quest’ ultima? Questo e molto altro dovrà succedere all’Isola dei Famosi 2017!