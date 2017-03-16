Eva Grimaldi gossip Isola dei Famosi 2017: Samantha De Grenet mi ha fregata
16/03/2017
All’Isola dei Famosi 2017 Eva Grimaldi contro Samantha De Grenet dopo le nominationIl daytime della dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi 2017, reality game Mediaset, ha portato a galla vecchi rancori e tante polemiche. Le numerose litigate durante l’ultima puntata del reality ambientato in Honduras e condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5 hanno lasciato degli strascichi e acceso ancora di più gli animi dei concorrenti VIP. Raz Degan continua ad essere isolato dal gruppo e si è scontrato in Palapa con Samantha De Grenet. La showgirl, dopo aver vinto la prova leader, ha fato la sua nomination mandando Eva Grimaldi al televoto con Simone Susinna e il modello israeliano. L’attrice, comprensibilmente, è rimasta molto male e si è sfogata in confessionale, accusando la showgirl di averla fregata.
Meno male che Eva Grimaldi e Samantha De Grenet sono amiche, visto che la leader della settimana dell’Isola dei Famosi 2017 ha nominato l’attrice mandandola in pasto ai lupi del televoto con Raz Degan e Simone Susinna. Durante il daytime i telespettatori hanno visto lo sfogo della fidanzata di Imma Battaglia, molto delusa dalla nomination. Le due, almeno da quanto visto fino ad ora in Honduras, sono state sempre amiche e nessuno si aspettava un colpo di teatro così. Samantha De Grenet ha giustificato questa scelta dicendo che reputa Eva un personaggio forte e ha agito mettendo in atto una strategia di gioco, perché se avesse dovuto seguire il cuore, avrebbe votato Giulio Base. Dall’altra parte, Eva Grimaldi rivela nel confessionale dell’Isola dei Famosi 2017 che la nomination della leader è stata come un fulmine a ciel sereno e che l’ha fregata ancora una volta. Inoltre, pare che Moreno l’avesse avvisata della strategia della showgirl e del gruppo. Samantha non sembra curarsene, visto che ha attaccato Giulio Base per non averla difesa dagli attacchi di Raz Degan e di Rocco Siffredi. La Regina è stata smascherata e ora ha paura di essere detronizzata? E soprattutto, verrà pugnalata dalla sua ex amica Eva Grimaldi dopo l’affronto fatto a quest’ ultima? Questo e molto altro dovrà succedere all’Isola dei Famosi 2017!
