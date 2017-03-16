La Porta Rossa anticipazioni ultima puntata: quando andrà in onda su Rai 2? Trama finale sconvolgente
di Redazione
16/03/2017
Il confine tra la vita e la morte su Rai 2 ha un solo colore ed è il rosso: la fiction La Porta Rossa si sta avviando alla sua degna conclusione. Le vicende del Commissario Leonardo Cagliostro, interpretato da Lino Guanciale, e di sua moglie Anna, Gabriella Pession, hanno appassionato il pubblico in un misto tra noir e paranormale ambientato nei luoghi caratteristici della città di Trieste. La trama finale si preannuncia sconvolgente e di seguito ecco tutte le anticipazioni riguardo l’ultima puntata: quando andrà in onda e finalmente il fantasma di Cagliostro troverà il suo assassino? L’ultima puntata de La Porta Rossa, secondo le anticipazioni, manterrà inchiodati i telespettatori al proprio divano. Vanessa è ancora sconvolta per la morte del suo Raffaele, mentre Anna ha il forte sospetto che sia fortemente legata a quella di Anna. Leonardo Cagliostro, seppur fantasma, cerca di seguire una sua pista e Diego scopre chi è stata la persona ad aver visto Raffaele ancora vivo. Mentre la medium, viene interrogata da Diego e Stella, il Commissario ha una visione sconvolgente. Il finale sarà tragico, o ci sarà il lieto fine su Rai 2 e quando andrà in onda? L’ultima puntata della fiction di Rai 2 La Porta Rossa sarà veramente da togliere il fiato: Cagliostro avrà uan visione sulla moglie Anna, simile a quella avuta da lui quando stava per oltrepassare La Porta Rossa: il suo assassino che confessa il delitto mentre tiene una pistola puntata sulla testa della moglie. Ana quindi morirà pur di sapere la verità, o ci sarà un colpo di scena? E Leonardo troverà finalmente pace e oltrepasserà il confine tra la vita e la morte da solo, o verrà raggiunto dalla moglie? Ma soprattutto, chi è il suo assassino? L’ultima puntata della fiction di Rai 2 con la soluzione dell’enigma andrà in onda mercoledì 22 marzo 2017 e, con una trama finale sconvolgente, si saprà finalmente la verità.
