Dopo la notte degli Oscar è ufficiale: “Everything Everywhere All at Once” è il film più premiato di sempre. Ecco in che modo ha fatto la storia.

“Everything Everywhere All at Once” è il film più premiato di sempre

“Everything Everywhere All at Once” è stato nominato Miglior film ai 95esimi Academy Awards, ha così concluso la stagione dei premi vincendo il più alto riconoscimento cinematografico degli Stati Uniti.

Il film, che racconta l’avventura bizzarra con protagonista una proprietaria di lavanderia a gettoni alle prese con controlli dell’IRS e aggressori interdimensionali, ha portato a casa ben sette statuette, tra cui i premi per la Migliore sceneggiatura originale e la Migliore regia per i suoi creatori e direttori Daniel Kwan e Daniel Scheinert (noti come i Fratelli Daniels).

Le numerose vittorie di “Everything Everywhere All at Once” sono un trionfo per A24, lo studio cinematografico indipendente che per questo bizzarro film ha incassato 100 milioni di dollari al botteghino nazionale, un risultato sbalorditivo in un momento in cui il mercato dei film si è ridotto significativamente.

E ancora, “Everything Everywhere All at Once” ha portato a casa anche il premio Oscar per il Miglior montaggio.

Gli attori di “Everything Everywhere All at Once” e i loro Premi Oscar

Inoltre, per la sua interpretazione in “Everything Everywhere All at Once”, Michelle Yeoh ha vinto il premio come Migliore attrice protagonista, diventando la prima donna asiatica ad ottenere questo riconoscimento. “Signore, non lasciate che nessuno vi dica mai che avete superato il vostro apice. E a tutte le bambine e i bambini che mi somigliano e che mi stanno guardando, questo è un faro di speranza e possibilità”, ha detto dal palco.

“Everything Everywhere All at Once” vince anche nelle categorie Miglior attrice non protagonista e Miglior attore non protagonista, premi assegnati rispettivamente a Jamie Lee Curtis e Ke Huy Quan.

La veterana Jamie Lee Curtis ha dedicato la sua vittoria “a tutte le persone che hanno sostenuto i film che ho realizzato in tutti questi anni” e ha anche menzionato la sua storia familiare nell’industria cinematografica, dicendo: “mia madre e mio padre sono stati entrambi nominati agli Oscar in diverse categorie”. E commossa ha concluso: “Ho appena vinto un Oscar”.

Ke Huy Quan, apparso da giovane in film come “Indiana Jones e il Tempio Maledetto” e “I Goonies”, negli ultimi anni aveva smesso di recitare, frustrato dalla mancanza di opportunità. Sul palco degli Oscar ha trattenuto le lacrime mentre condivideva la sua storia personale.

“Il mio viaggio è iniziato su una barca”, ha detto. “Ho trascorso un anno in un campo profughi e in qualche modo sono finito qui sul palcoscenico più grande di Hollywood. Dicono che storie come questa accadano solo nei film. Non riesco a credere che stia succedendo a me. Questo è il sogno americano”.

“I sogni sono qualcosa in cui devi credere”, ha aggiunto. “Ho quasi rinunciato al mio. A tutti voi là fuori, per favore mantenete vivi i vostri sogni”.