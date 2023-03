Brendan Fraser, il rubacuori degli anni ’90 è tornato al cinema con “The Whale” e ha vinto il Premio Oscar come miglior attore protagonista.

Chi è Brendan Fraser: attore Premio Oscar protagonista di “The Whale”

Brendan James Fraser (classe 1968) è un attore canadese-americano noto per i suoi ruoli da protagonista in film di grande successo. Dopo essersi laureato al Cornish College of Arts nel 1990, ha fatto il suo debutto cinematografico nel 1991 con “Dogfight”.

L’ascesa al successo di Fraser inizia nel 1997, quando è protagonista nel film live-action “George re della giungla…?”. Il grande pubblico lo ricorda per aver interpretato Rick O’Connell nella trilogia colossal “La Mummia” (1999), “La Mummia – Il ritorno” (2001) e “La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone” (2008).

Nel 2018, Brendan Fraser accusa di molestie sessuali Philip Berk, ex presidente della Hollywood Foreign Press Association, l’organizzazione di giornalisti professionisti che ogni anno assegnano il premio cinematografico Golden Globe.

Quando nel 2022, Brendan Fraser viene candidato ai Golden Globe come miglior attore in un film drammatico per la sua interpretazione in “The Whale”, l’attore annuncia che non parteciperà alla cerimonia di premiazione, dicendo: “non sono un ipocrita”.

2023: Brendan Fraser vince l’Oscar come migliore attore

Dopo le molestie sessuali subite dall’ex presidente della Hollywood Foreign Press Association Philip Berk, Brandon Fraser decide di ritirarsi dalla vita pubblica e di declinare diverse offerte di lavoro.

Nel 2022 torna sul set, ed è protagonista del film drammatico “The Whale”, diretto da Darren Aronofsky. Nella pellicola Brandon Fraser interpreta un professore universitario che pesa oltre 250 chili ed è recluso in casa. Alla presentazione in occasione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il film riceve un’ovazione di quattordici minuti.

“The Whale” e l’interpretazione del suo protagonista ricevono il plauso della critica. Brandon Fraser viene quindi candidato come miglior attore in un film drammatico ai Golden Globe e come miglior attore protagonista ai BAFTA.

Non porta a casa i suddetti premi, ma in compenso ottiene i prestigiosi riconoscimenti degli Screen Actors Guild Awards e dei Critics’ Choice Awards. Quando gli è stato chiesto cosa ne pensasse delle voci che circolavano a proposito degli imminenti Premi Oscar, Fraser ha citato l’autore Herman Melville, dicendo: “Non so tutto ciò che potrebbe accadere, ma qualunque cosa accada, la affronterò ridendo”. L’Academy Awards decide di premiarlo, così Brandon Fraser vince il Premio Oscar come migliore attore protagonista.

Durante la notte degli Oscar, dal palco più prestigioso di Hollywood, Brandon Fraser accetta la sua statuetta d’oro dicendo: “Ho iniziato questa attività 30 anni fa, le cose non sono state facili e c’era un’infrastruttura che all’epoca non apprezzavo, finché non è cambiata. Voglio solo dire grazie per questo riconoscimento. Non avrei potuto ottenerlo senza il mio cast. È stato come essere in una spedizione subacquea e l’aria della superficie fosse sorvegliata da alcune persone nella mia vita, come i miei figli”.