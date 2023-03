Premi Oscar 2023: tutti i vincitori

È trascorsa un’altra notte degli Oscar e con essa si è conclusa la 95a edizione degli Academy Awards, i premi cinematografici più prestigiosi degli Stati Uniti.

Di seguito tutti i vincitori della serata.

Premi Oscar 2023

La 95esima edizione dei Premi Oscar si è conclusa con la nomina di “Everything Everywhere All at Once” come Miglior Film, il più alto riconoscimento cinematografico statunitense, e perciò presentato come gran finale della serata.

Sono stati numerosi i momenti significativi della cerimonia di premiazione, a cui hanno partecipato diversi personaggi di spicco del panorama cinematografico attuale: dai candidati ai presentatori, passando per gli ospiti, il meglio del cinema statunitense di quest’anno era riunito domenica sera a Los Angeles.

Tra i principali riconoscimenti della notte degli Oscar figura il premio come miglior attrice protagonista, vinto da Michelle Yeoh di “Everything Everywhere All at Once”, che ha portato a casa un totale di ben 7 statuette (Miglior film, Miglior attrice protagonista, Miglior attrice non protagonista, Migliore attore non protagonista, Migliore regia, Miglior montaggio e Miglior sceneggiatura originale). Non solo “Everything Everywhere All at Once” ha fatto la storia, diventando il film più premiato di sempre, ma la sua protagonista Michelle Yeoh è la prima donna asiatica a vincere l’Oscar come migliore attrice protagonista.

Il premio come miglior attore protagonista è stato invece assegnato a Brendan Fraser, che dopo tre decenni di carriera porta a casa il riconoscimento più prestigioso per un attore, grazie alla sua impeccabile interpretazione in “The Whale”.

Tutti i vincitori dei Premi Oscar 2023

Adesso passiamo in rassegna tutti i vincitori della notte degli Oscar 2023. Di seguito la lista completa delle categorie dell’Academy, e in grassetto i rispettivi vincitori.

Miglior Film

“Everything Everywhere All at Once”

“Niente di nuovo sul fronte occidentale”

“Avatar: La via dell’acqua”

“Gli spiriti dell’isola”

“Elvis”

“The Fabelmans”

“Tár”

“Top Gun: Maverick”

“Triangle of Sadness”

“Women Talking”

Miglior attrice protagonista

Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once”)

Cate Blanchett (“Tár”)

Ana de Armas (“Blonde”)

Andrea Riseborough (“To Leslie”)

Michelle Williams (“The Fabelmans”)

Miglior attore protagonista

Brendan Fraser (“The Whale”)

Austin Butler (“Elvis”)

Colin Farrell (“Gli spiriti dell’isola”)

Paul Mescal (“Aftersun”)

Bill Nighy (“Living”)

Miglior attrice non protagonista

Jamie Lee Curtis (“Everything Everywhere All at Once”)

Angela Bassett (“Black Panther: Wakanda Forever”)

Hong Chau (“The Whale”)

Kerry Condon (“Gli spiriti dell’isola”)

Stephanie Hsu (“Everything Everywhere All at Once”)

Miglior attore non protagonista

Ke Huy Quan (“Everything Everywhere All at Once”)

Brendan Gleeson (“Gli spiriti dell’isola”)

Brian Tyree Henry (“Causeway”)

Judd Hirsch (“The Fabelmans”)

Barry Keoghan (“Gli spiriti dell’isola”)

Miglior regista

Daniel Kwan, Daniel Scheinert (“Everything Everywhere All at Once”)

Martin McDonagh (“Gli spiriti dell’isola”)

Steven Spielberg (“The Fabelmans”)

Todd Field (“Tár”)

Ruben Östlund (“Triangle of Sadness”)

Miglior fotografia

“Niente di nuovo sul fronte occidentale” — James Friend

“Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths” — Darius Khondji

“Elvis” — Mandy Walker

“Empire of Light” — Roger Deakins

“Tár” — Florian Hoffmeister

Miglior montaggio

“Everything Everywhere All at Once” — Paul Rogers

“Gli spiriti dell’isola” — Mikkel E.G. Nielsen

“Elvis” — Matt Villa and Jonathan Redmond

“Tár” — Monika Willi

“Top Gun: Maverick” — Eddie Hamilton

Miglior sceneggiatura non originale

“Women Talking” — Sarah Polley

“Niente di nuovo sul fronte occidentale” — Edward Berger, Lesley Paterson and Ian Stokell

“Glass Onion: A Knives Out Mystery” — Rian Johnson

“Living” — Kazuo Ishiguro

“Top Gun: Maverick” — screenplay by Ehren Kruger, Eric Warren Singer and Christopher McQuarrie; story by Peter Craig and Justin Marks

Miglior sceneggiatura originale

“Everything Everywhere All at Once” — Daniel Kwan and Daniel Scheinert

“Gli spiriti dell’isola” — Martin McDonagh

“The Fabelmans” — Steven Spielberg and Tony Kushner

“Tár” — Todd Field

“Triangle of Sadness” — Ruben Östlund

Miglior film d’animazione

“Guillermo del Toro’s Pinocchio” — Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar and Alex Bulkley

“Marcel the Shell With Shoes On” — Dean Fleischer Camp, Elisabeth Holm, Andrew Goldman, Caroline Kaplan and Paul Mezey

“Puss in Boots: The Last Wish” — Joel Crawford and Mark Swift

“The Sea Beast” — Chris Williams and Jed Schlanger

“Turning Red” — Domee Shi and Lindsey Collins

Miglior cortometraggio

“An Irish Goodbye” — Tom Berkeley and Ross White

“Ivalu” — Anders Walter and Rebecca Pruzan

“Le Pupille” — Alice Rohrwacher and Alfonso Cuarón

“Night Ride” — Eirik Tveiten and Gaute Lid Larssen

“The Red Suitcase” — Cyrus Neshvad

Miglior documentario

“Navalny” — Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller and Shane Boris

“All That Breathes” — Shaunak Sen, Aman Mann and Teddy Leifer

“All the Beauty and the Bloodshed” — Laura Poitras, Howard Gertler, John Lyons, Nan Goldin and Yoni Golijov

“Fire of Love” — Sara Dosa, Shane Boris and Ina Fichman

“A House Made of Splinters” — Simon Lereng Wilmont and Monica Hellström

Miglior film straniero

“Niente di nuovo sul fronte occidentale” (Germania)

“Argentina, 1985” (Argentina)

“Close” (Belgio)

“EO” (Polonia)

“The Quiet Girl” (Irlanda)

Migliori effetti visivi

“Avatar: La via dell’acqua”

“Niente di nuovo sul fronte occidentale”

“The Batman”

“Black Panther: Wakanda Forever”

“Top Gun: Maverick”

Miglior canzone originale

“Naatu Naatu” from “RRR”

“Applause” from “Tell It Like a Woman”

“Hold My Hand” from “Top Gun: Maverick”BloodPop

“Lift Me Up” from “Black Panther: Wakanda Forever”

“This Is a Life” from “Everything Everywhere All at Once”

Miglior sonoro

“Top Gun: Maverick”

“Niente di nuovo sul fronte occidentale”

“Avatar: La via dell’acqua”

“The Batman”

“Elvis”

Miglior Colonna sonora

“Niente di nuovo sul fronte occidentale” — Volker Bertelmann

“Babylon” — Justin Hurwitz

“Gli spiriti dell’isola” — Carter Burwell

“Everything Everywhere All at Once” — Son Lux

“The Fabelmans” — John Williams

Miglior Production Design

“Niente di nuovo sul fronte occidentale”

“Avatar: La via dell’acqua”

“Babylon”

“Elvis”

“The Fabelmans”

Miglior cortometraggio animato

“The Boy, the Mole, the Fox and the Horse” — Charlie Mackesy and Matthew Freud

“The Flying Sailor” — Amanda Forbis and Wendy Tilby

“Ice Merchants” — João Gonzalez and Bruno Caetano

“My Year of Dicks” — Sara Gunnarsdóttir and Pamela Ribon

“An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It” — Lachlan Pendragon

Miglior cortometraggio documentaristico

“The Elephant Whisperers” — Kartiki Gonsalves and Guneet Monga

“Haulout” — Evgenia Arbugaeva and Maxim Arbugaev

“How Do You Measure a Year?” — Jay Rosenblatt

“The Martha Mitchell Effect” — Anne Alvergue and Beth Levison

“Stranger at the Gate” — Joshua Seftel and Conall Jones

Migliori costumi

“Black Panther: Wakanda Forever” — Ruth E. Carter

“Babylon” — Mary Zophres

“Elvis” — Catherine Martin

“Everything Everywhere All at Once” — Shirley Kurata

“Mrs. Harris Goes to Paris” — Jenny Beavan

Miglior Makeup e Hairstyling