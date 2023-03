“Everything Everywhere All at Once”: trama, cast e dove vedere il film

“Everything Everywhere All at Once” è un film del 2022 scritto e diretto dai “The Daniels”. La pellicola ha vinto sette Premi Oscar, tra cui quello per il Miglior Film, ed è diventata in pochi mesi la più premiata di sempre.

Si tratta di una commedia avventurosa con elementi di azione, fantastico e fantascienza. La regia e la sceneggiatura del film sono state curate da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, che si fanno chiamare “The Daniels”.

Tra i produttori di “Everything Everywhere All at Once” figurano, oltre ai Daniels, anche i Fratelli Russo (noti per aver diretto alcuni film degli Avengers per i Marvel Studios), Mike Larocca e Jonathan Wang.

Il direttore della fotografia del film Premio Oscar è Larkin Seiple; mentre il montaggio è stato curato da Paul Rogers e le musiche da Son Lux. Ancora, la responsabile dei costumi è la stilista Shirley Kurata; e della scenografia si sono occupati Jason Kisvarday e Amelia Brooke.

La casa di produzione è la A24, che quest’anno ha prodotto diversi titoli di grande successo, tra cui anche “The Whale”. In Italia il film è stato distribuito da I Wonder Pictures.

Di seguito trama, cast e dove vedere “Everything Everywhere All at Once”.

Trama del film “Everything Everywhere All at Once”

La bizzarra avventura fantascientifica di “Everything Everywhere All at Once” è incentrata su Evelyn Wang (Michelle Yeoh), donna di mezza età e proprietaria di una lavanderia a gettoni che, mentre è alle prese con i controlli dell’IRS (l’agenzia governativa deputata alla riscossione delle tasse negli USA), scopre di dover connettersi con versioni di se stessa provenienti da universi paralleli per prevenire una distruzione catastrofica.

Cast di “Everything Everywhere All at Once”

Il cast del film “Everything Everywhere All at Once” è il seguente:

Michelle Yeoh nei panni di Evelyn Quan Wang , proprietaria di una lavanderia a gettoni insoddisfatta e sopraffatta, come molte altre versioni di Evelyn nel multiverso.

, proprietaria di una lavanderia a gettoni insoddisfatta e sopraffatta, come molte altre versioni di Evelyn nel multiverso. Stephanie Hsu nel ruolo di Joy Wang , la figlia di Evelyn; e Jobu Tupaki , la figlia omnicida di Alpha-Evelyn, il cui crescente nichilismo è una minaccia per l’intero multiverso.

, la figlia di Evelyn; , la figlia omnicida di Alpha-Evelyn, il cui crescente nichilismo è una minaccia per l’intero multiverso. Ke Huy Quan nei panni di Waymond Wang , il mite e goffo marito di Evelyn il cui esistenzialismo è l’antidoto al nichilismo di Jobu.

, il mite e goffo marito di Evelyn il cui esistenzialismo è l’antidoto al nichilismo di Jobu. James Hong nei panni di Gong Gong (cantonese per “nonno”), il padre esigente di Evelyn; e Alpha-Gong Gong , il padre di Alpha-Evelyn nell’Alphaverse che vuole che Evelyn sacrifichi Joy per ostacolare Jobu.

(cantonese per “nonno”), il padre esigente di Evelyn; , il padre di Alpha-Evelyn nell’Alphaverse che vuole che Evelyn sacrifichi Joy per ostacolare Jobu. Jamie Lee Curtis nel ruolo di Deirdre Beaubeirdre , un ispettore dell’IRS.

, un ispettore dell’IRS. Jenny Slate nei panni di Debbie the Dog Mom , una cliente della lavanderia a gettoni

, una cliente della lavanderia a gettoni Harry Shum Jr. nei panni di Chad, uno chef teppanyaki che lavora al fianco di un’Evelyn alternativa in un altro universo.

Dove vedere “Everything Everywhere All at Once” in streaming

Purtroppo, dopo l’uscita nelle sale di “Everything Everywhere All at Once”, il film non è ancora disponibile in streaming su alcuna delle piattaforme italiane. Probabilmente tra non molto verrà reclamato da un colosso dello streaming, come Prime Video, Netflix o Sky/NowTV.