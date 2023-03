Il sindaco di Glendale, in Arizona, ha ribattezzato la città “Swift City”, per onorare il fatto che Taylor Swift abbia scelto di inaugurare il suo “The Eras Tour” proprio lì.

Glendale, Arizona: sindaco ribattezza la città “Swift City” in onore di Taylor Swift

Benvenuti a Swift City!

Lunedì (13 marzo), il sindaco Jerry Weiers di Glendale, in Arizona, ha ufficialmente ribattezzato la città per onorare l’inizio del “The Eras Tour” di Taylor Swift, tornata in concerto per la prima volta dopo cinque anni proprio a Glendale (o meglio: “Swift City”).

Il primo concerto dell’attesissimo tour, che ha già battuto ogni record di incassi nella storia degli USA, ha avuto luogo nello State Farm Stadium di Glendale, che per l’occasione ha ospitato quasi 70 mila persone. In altre parole, il primo concerto di Swift ha contato più spettatori del Super Bowl.

Tornando alla decisione del sindaco di Glendale, Jerry Weiers, in una conferenza stampa cerimoniale per condividere la notizia, ha detto: “E ora quindi, io, Jerry P. Weiers, sindaco della città di Glendale, a nome del nostro consiglio comunale, dichiaro che il 17 e 18 marzo 2023 la città di Glendale sarà ribattezzata Swift City, e tutti gli Swifties sono incoraggiati a condividere i loro sorrisi che potrebbero illuminare l’intera città su tutte le piattaforme dei social media perché le persone migliori della vita sono libere”.

Nel suo discorso, il sindaco Weiers ha anche inserito alcune citazioni tratte dalle canzoni di Swift, ad esempio “smile[s] that could light up this whole town” da “You Belong With Me”, e “the best people in life are free” da “New Romantics”.

Swift City si è preparata al meglio per dare il benvenuto a Taylor Swift e alle decine di migliaia di fan accorse per vederla in concerto nella serata inaugurale del “The Eras Tour”. Anche sulle mappe online il nome della città è stato cambiato. Non più “Glendale, Arizona”, piuttosto: “Swift City, Era-zona”.

Insomma, sembra esagerato ma non è così. Infatti, l’impatto culturale di Taylor Swift negli Stati Uniti è tale da giustificare anche una decisione simile. Che tra l’altro non danneggia nessuno, anzi rende solo l’inizio dell’attesissimo tour ancora più entusiasmante.

Niente di meglio che trovarsi a “Swift City” per cantare insieme a Taylor Swift durante la prima serata del “The Eras Tour”.