Offerta Tre All In Vip Smart con Huawei P9 Plus incluso: tutte le news su come attivare e sul prezzo

Redazione Avatar

di Redazione

13/02/2017

La compagnia telefonica Tre ha lanciato una nuova offerta chiamata All In Vip Smart, la quale permette all’utente, attraverso un abbonamento mensile, di ricevere lo smartphone Huawei P9 Plus e minuti, chiamate e moltissimi GB per navigare in Internet. Di seguito, tutte le news sui vantaggi e su come attivare questa offerta vantaggiosa  e il prezzo totale tra l’attivazione, il pagamento dello smartphone e della stessa promozione. Tre ha deciso di aumentare la competizione del mercato telefonico con delle promozioni sensazionali: l’offerta All In Vip Smart è stata studiata per il cliente. A un prezzo decisamente vantaggioso, il cliente avrà 1GB al giorno in velocità 4G per un totale di 30 GB (perfetto per navigare in Internet), chiamate illimitate verso tutti gli operatori e 10 messaggi al giorno, quindi 300 al mese. Compreso nella tariffa, il nuovissimo Huawei P9 Plus, smartphone che si riceverà non appena verrà sottoscritto l’abbonamento e si pagherà in comode rate mensili integrate con la promozione. Quale sarà il prezzo e il costo totale e come attivare questi vantaggi? La tariffa All In Vip Smart della Tre è molto vantaggiosa e il costo totale non è esoso: l’abbonamento costa 15 Euro, più 5 Euro mensili per lo smartphone Huawei P9 Plus. Per attivare l’offerta, basta essere in possesso di una carta di credito e versare un anticipo di 100 Euro. Al prezzo di 20 Euro al mese, si otterranno innumerevoli vantaggi: molto importante è la garanzia di tre anni per lo smartphone, oltre a 3 mesi di riparazione o sostituzione dello schermo, nonché la sostituzione del prodotto.
