Fabrizio Corona e Ludovica Valli, scoppia la passione in Puglia

Dieci ragazze per me, posson bastare! Forse a Fabrizio Corona non bastano visto che da quanto è tornato single viene avvistato ogni giorno in compagnia di una donna, dopo il presunto flirt con Eleonora Pedron e Zoe Cristofoli, oggi è il turno di Ludovica Valli, ex tronista. Tutte le conquiste di Fabrizio Corona hanno solo una cosa in comune: sono bellissime.

Ludovica Valli fidanzata con Fabrizio Corona?

Fabrizio Corona continua a collezionare gossip in questa prima estate da uomo libero, in tutti i sensi. A lui piace stuzzicare i paparazzi e da quando è tornato single non perde occasione per farsi pizzicare in dolce compagnia. Corona è stato beccato in un locale a Margherita di Savoia, in Puglia, dove sta trascorrendo le vacanze, insieme all'ex tronista Ludovica Valli. Baci, abbracci e carezze. Tanto è bastato per finire al centro del gossip di Ferragosto. Un follower di Gossip e Tv ha persino girato un video dell'incontro tra Corona e Ludovica Valli. I due si sono incontrati per caso, hanno partecipato ad un evento, ma si sono mostrati molto vicini.

Silvia Provvedi, le prime parole dopo la rottura

Intanto Silvia Provvedi ha deciso di parlare per la prima volta dopo la fine della storia con Fabrizio Corona: «Mi sono sbarazzata di tutto ciò che non era salutare». Per rompere il silenzio ha usato Instagram. Come sappiamo la storia d'amore è stata un lungo tira e molla. Silvia è rimasta accanto a Corona anche quando era in carcere e si parlava addirittura di matrimonio e figli, ma la situazione è precipitata. E ora ha deciso di divertirsi. Diversi i flirt estivi, da Benji a Federico Chimirri, ex corteggiatore di UeD.

Nina Moric in vacanza con Fabrizio Corona

La modella croata Nina Moric invece è molto contenta della complicità ritrovata con l'ex marito. Hanno deciso di seppellire l'ascia di guerra per amore del figlio Carlos Maria, e li ha raggiunti in vacanza in Salento. Qualcuno sostiene che la passione tra i due non sia mai finita e c'è chi spera addirittura in un ritorno di fiamma tra Fabrizio Corona e Nina Moric, soprattutto dopo uno scambio di battute su Instagram. Corona ha detto alla ex moglie: «Abbiamo fatto questi giorni belli e felici insieme. […] Per nostro figlio Carlos, che è l'unica cosa che conta nella vita, nonostante problematiche e discussioni del passato».