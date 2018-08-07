Chi è la fidanzata di Fabrizio Corona?

Una foto di Zoe Cristofoli con una delle t-shirt Adalet di Fabrizio Corona, era stata pubblicata la scorsa settimana su Instagram. Lo scatto era passato inosservato perché Corona ha preferito parlare della ritrovata complicità con l'ex moglie Nina Moric per il bene del figlio Carlos.

Zoe Cristofoli, la Tigre di Verona

Diva e Donna ha annunciato che Zoe Cristofoli potrebbe essere la nuova fiamma di Fabrizio Corona. La ragazza ha 22 anni ed è molto famosa sui social, è soprannominata la Tigre di Verona per il suo look aggressivo e, nonostante la giovane età, vanta diversi amori vip. Fabrizio Corona è ufficialmente single, la storia con Silvia Provvedi sarebbe finita perché lei è andata in vacanza con la sorella a Formentera. Deciso a rimettere a posto tutti i pezzi della sua vita, Corona ha scelto la Puglia per trascorrere l'estate e tra tante ragazze ha puntato Zoe Cristofoli. La veronese non passa certo inosservata tra piercing e tatuaggi anche se la svolta è arrivata dopo la storia con Andrea Cerioli (ex tronista di UeD e concorrente del Gf), tanti gli shooting fotografici e i servizi da modella. Forse la foto sul profilo Instagram di Fabrizio Corona è il set della campagna pubblicitaria della linea di abbigliamento.

Nina Moric single per colpa di Fabrizio Corona

Intanto per Fabrizio Corona questa è l'estate del gossip e a lui piace essere al centro dell'attenzione. Giornalisti e pennivendoli si divertono a ricamare sulla sua vita privata e Fabrizio Corona stupisce e stuzzica la curiosità. Non ci sono infatti conferme della fine della storia con Silvia Provvedi, così come quel bacio rubato ad Eleonora Pedron non era nulla di serio, forse anche con Zoe Cristofoli non c'è niente, quello che è certo è che Fabrizio Corona vuole recuperare il rapporto con la madre del figlio Carlos Maria.

Negli ultimi giorni però, Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric, ha gettato pesanti accuse contro Fabrizio Corona. Secondo l'ex concorrente del Grande Fratello 15, Corona avrebbe suggerito alla Moric di non vedere più Favoloso se voleva continuare a vedere il figlio e che ci sono state anche delle avances e delle mancanze di rispetto nei suoi confronti. Immediata la replica di Nina Moric, che è rimasta senza parole perché tutto ciò che ha detto Favoloso è stato inventato. Un botta e risposta social di cui non c'è più traccia perché i messaggi sono spariti.