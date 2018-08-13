Aretha Franklyn malata, le condizioni di salute peggiorano

La regina del soul Aretha Franklyn è in ospedale e le sue condizioni di salute sono considerate molto gravi. Lo hanno rivelato fonti vicine alla famiglia della cantante e rilanciate da Showbiz 411 e da un tweet scritto da Harry Hairston. Nel 2010 ad Aretha Franklyn era stato diagnosticato un cancro, a marzo aveva annullato tutti gli impegni live.

Aretha Franklyn è morta?

Sono ore piene di angoscia quelle vissute dalla famiglia di Aretha Franklyn che può contare sull'affetto e sulle preghiere dei fans della regina del soul sparsi in tutto il mondo. Le news sul ricovero in ospedale della cantante potrebbero essere facilmente confuse, come accade spesso in questi casi. Aretha Franklyn lotta tra la vita e la morte, il reporter Harry Hairston ha dichiarato di aver parlato con una persona vicina alla famiglia e ha confermato che non sta bene.

Ultimo live di Aretha Franklyn

A novembre 2017 la cantante di “Think” si è esibita nel corso della manifestazione a New York “Elton John AIDS foundation”, l'ultimo concerto è dell'agosto 2017 a Philadelphia. Nel corso di quest'anno Aretha Franklyn avrebbe calcato i palcoscenici diverse volte ma ha dovuto annullare tutti i suoi impegni su obbligo dei medici.

Malattia di Aretha Franklyn

Nel corso della sua vita la regina del soul ha dovuto combattere contro diversi malesseri. Dopo i problemi di peso, l'alcolismo e il cancro che le è stato diagnosticato nel 2010. La malattia non è stata causata dagli eccessi tipici delle star, perché ereditaria, anche i suoi fratelli sono morti in seguito alle complicazioni del cancro.

La carriera di Aretha Franklyn

Una vita anche piena di successi quella di Aretha Franklyn, la prima donna inclusa nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1987. Aretha Franklyn è considerata la più grande cantante di tutti i tempi e ha vinto 20 Grammy Awards e 3 American Music Awards. La sua voce unica, pulita e potente, tipica dei gospel, è stata trasformata dal fumo ma questo non le ha impedito di prendere note basse e alte con la stessa disinvoltura, per una versatilità musicale inedita. Quando nel 1992 ha smesso di fumare Aretha Franklyn è tornata in forma smagliante ma oggi le notizie che arrivano dagli States sono davvero molto preoccupanti. Il mondo non è ancora pronto alla morte di Aretha Franklyn.