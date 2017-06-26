Un Posto al sole anticipazioni prossime puntate: Roberto Ferri muore?

Anticipazioni Un posto al sole: Luca Ward parla del futuro di Matteo. Cosa succederà tra lui e Marina?

Le prossime puntate di Un posto al sole saranno cariche di tensione perché ci sarà la resa dei conti tra Roberto Ferri e Matteo Serra. I due uomini sono entrambi innamorati di Marina Giordano e nessuno sembra intenzionato a cedere. Nonostante sia sposata con Roberto, non riesce a rinunciare alla passione che la lega all’amante. Ferri, stanco di questa situazione organizza una terribile vendetta. Le vicende del triangolo amoroso, Roberto, Marina e Matteo saranno al centro delle trame delle prossime puntate di Un posto al sole e ci sarà meno spazio per gli altri protagonisti. È per questo che, come vi avevamo raccontato nelle precedenti anticipazioni, la storia di Eugenio e Viola passerà in secondo piano.

Purtroppo le anticipazioni di Un posto al sole non sono positive. Roberto Ferri ha deciso di ricattare Marina Giordano: se non smetterà di incontrare Matteo lo farà incriminare per due omicidi commessi in passato. La Giordano non potrà seguire il suo cuore ma ecco che questa volta è Matteo che entra in azione e sembra pronto a tutto pur di non lasciarla andare per sempre. Nel frattempo Roberto Ferri vuole regolare i conti e lo vedremo che prenderà la pistola dalla cassaforte. Ferri e Matteo Serra si scontreranno e durante la colluttazione partirà un colpo. Sarà fatale? Tutti i fan di Un posto al sole vivono ore d’ansia. Roberto Ferri muore a causa della sua imprudenza? Non abbiamo ancora una risposta a questa domanda.

L’attore Luca Ward che interpreta Matteo Serra in una recente intervista a Nuovo Tv ha svelato alcuni dettagli delle prossime puntate di Un posto al sole. Lui non è un cattivo infatti soccorrerà Roberto Ferri e lo porterà in ospedale. Marina Giordano accorrerà al suo capezzale disperata, ma non è detta l’ultima parola. Lo sappiamo che l’erba cattiva non muore mai e ci dispiace ammetterlo, ma Roberto appartiene alla categoria. Dunque non ci resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate di Un posto al sole per conoscere l’epilogo di questa drammatica vicenda.