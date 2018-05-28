Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sono tornati insieme? Foto

Due giorni fa Fabrizio Corona si è presentato a Verissimo e ai microfoni di Silvia Toffanin ha parlato di Silvia Provvedi e dei sentimenti mai svaniti. In occasione di un evento si sono ritrovati insieme e lui ne ha approfittato per riconquistarla.

Corona riconquista Silvia

Fabrizio non ha dovuto faticare molto per riconquistare l'affetto e la stima della ex fidanzata Silvia Provvedi. Tra l'ex re del gossip e la cantante del duo Le Donatella tirava aria di tempesta, e lei ha fatto le valigie ed è tornata dalla madre. Silvia ha più volte dichiarato che si è allontanata per colpa dell'atteggiamento di Fabrizio, ha fatto tanto per tenere lontani giornalisti e paparazzi, ma quando Corona è uscito dal carcere è andato a caccia di gossip, come nel suo stile.

In un primo momento Fabrizio Corona ha dimostrato di aver affrontato la situazione da uomo, ammettendo le sue colpe e concentrandosi sul lavoro, ma Silvia Provvedi è la donna più importante della sua vita. Solo due giorni fa Corona aveva detto: «Sono ancora innamorato di lei». Poi ha aggiunto: «Io l’ho delusa quando sono uscito di prigione, ha perso amore e stima in me. Farò di tutto per riconquistarla». In occasione dell'inaugurazione di un negozio a Roma, Fabrizio e Silvia si sono scambiati baci e tenerezze, la prova che ci è riuscito.

Scontro tra Fabrizio Corona e Barbara D'Urso

Non solo tenerezze con Silvia, il weekend di Corona è stato molto movimentato. Fabrizio infatti ha lanciato pesanti accuse contro Barbara D'Urso che ha strumentalizzato Nina Moric e la storia con Luigi Mario Favoloso. Fabrizio si è vergognato dell'ex moglie. Silvia Toffanin lo ha invitato a chiedere scusa a tutti perché non poteva comportarsi così nel suo programma ma la questione si è spostata nel salotto di Domenica Live dove Barbara D'Urso ha replicato “quella persona io non la nomino, perché ha fatto del male a mio figlio, quindi quella persona per me non esiste sulla faccia della terra, perché mio figlio non si tocca”.

Pur non raccontando nello specifico cosa è accaduto, pare che la vicenda riguardi delle foto che Corona ha fatto a suo figlio insinuando che facesse uso di sostanze stupefacenti. Fabrizio ha pubblicato una foto su Instagram invitando Barbara D'Urso a studiare il codice penale e a ringraziare il padre se ha un lavoro. Chissà cosa ne pensa Silvia della nuova uscita dell'ex fidanzato.