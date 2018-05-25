Corona a Verissimo, accoglienza da star: tutta la verità domani su Canale 5

Fabrizio Corona è libero di rilasciare interviste e dopo il servizio su Chi è arrivato il momento di tornare in tv. La prima apparizione a Verissimo domani pomeriggio

Fabrizio Corona Instagram, il video di Verissimo

I giudici hanno deciso di concedere a Fabrizio Corona l'utilizzo dei social e di fare interviste perché necessari alla sua attività. E lui non ha perso tempo. Su Instagram ci sono diversi video e foto dove non compare più la firma dello #staff e Corona accetta tutte le interviste perché ha bisogno di raccontare a tutti la sua verità. La puntata di Verissimo è stata registrata ieri e non ci sono ancora dettagli sull'intervista realizzata dalla padrona di casa Silvia Toffanin.

Quello che ha sorpreso però è stata la calorosa accoglienza riservata a Fabrizio Corona, nulla di preparato visto che il video pubblicato su Instagram è stato girato quando la telecamera non stava riprendendo. Il pubblico è stato osannato dal pubblico e molti presenti hanno cercato di attirare la sua attenzione per stringergli la mano e per cercare un contatto con lui. Una scena inaspettata data la natura controversa del personaggio, Fabrizio Corona infatti si odia oppure si ama.

Fabrizio Corona e il “fascino del male”

Negli scorsi giorni vi abbiamo raccontato che Corona si sente perseguitato come Padre Pio ed è probabile che spiegherà meglio queste affermazioni. Inoltre non mancheranno le domande sul rapporto con Silvia Provvedi, con la ex fidanzata Belen Rodriguez e con l'ex moglie Nina Moric. Sono tantissime le donne della vita di Fabrizio Corona e soprattutto quelle che lo sostengono.

I bad boy d'altronde, esercitano sempre un certo fascino. Il cuore di Fabrizio però sembra appartenere ancora a Silvia, la relazione si è conclusa da poco per la voglia di Corona di apparire. E infatti i due si sono ritrovati l'uno accanto all'altra in occasione della presentazione del libro dell'amico Gabriele Parpiglia. Mentre Fabrizio Corona scattava selfie, Silvia Provvedi sembrava piuttosto infastidita dall'essere ritratta, anche se di sfuggita, in quegli scatti. E voi vedrete l'intervista di Fabrizio Corona?