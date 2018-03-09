Fabrizio Corona geloso di Silvia Provvedi: la confessione
di Redazione
09/03/2018
Silvia Provvedi oggi ha rilasciato una nuova intervista a Mattino 5 e a Federica Panicucci ha svelato i retroscena della love story con Fabrizio Corona.
Fabrizio Corona felice
Continua la storia d'amore tra Corona e la fidanzata. Questa mattina la bionda del duo canoro Le Donatella è stata intervistata a Mattino 5. Silvia Provvedi ha raccontato alcuni lati inediti di Fabrizio Corona. Da quando è tornato a casa finalmente possono vivere liberamente la loro storia d'amore ma negli scorsi giorni è stata molto male. Come sappiamo il Pg aveva chiesto la revoca dell'affidamento terapeutico perché Corona aveva violato le prescrizioni imposte e che riguardano il divieto di utilizzare i social facendo pubblicare video e immagini al suo staff. Il giudice di Sorveglianza però ha solo ammonito l'ex re del gossip con una diffida, una specie di cartellino giallo.
Silvia Provvedi: cosa pensa di Nina Moric?
Nella lunga chiacchierata amichevole, Silvia ha risposto anche a Nina Moric e ad un post pubblicato su Facebook. La modella aveva dichiarato che i detenuti non hanno lo stesso trattamento di favore che è stato riservato a Fabrizio Corona. La Provvedi ha detto che non vuole più parlare di Nina Moric, ha chiuso il capitolo perché ha “sprecato buone parole” aggiungendo che i figli “meritano la serenità” riferendosi a Carlos Maria ormai adolescente.
Fabrizio Corona geloso
La cantante de Le Donatella ha detto inoltre che Fabrizio Corona è molto geloso e tramite Mattino 5 gli ha chiesto se può andare a mangiare una pizza con la sua amica. Pungete e ironica Silvia Provvedi è la fidanzata ideale per Corona che, nonostante tutto, è un uomo meraviglioso. Inoltre dovete sapere che la proposta di matrimonio c'è stata, ed è scritta in tante lettere, non è una vera e propria proposta. E in futuro se Corona le "dimostrerà tanto" potranno avere un figlio insieme.
