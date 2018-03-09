Home Attualità Trono Over Oggi, nuovo rifiuto per Sossio Aruta

di Redazione 09/03/2018

Anticipazioni Trono Over oggi 9 marzo 2018, Sossio Aruta ancora rifiutato ma è crisi tra Ida e Riccardo: ritorno di fiamma da Queen Mary? Trono Over anticipazioni, Federica rifiuta Sossio L’appuntamento del venerdì del Trono Over di Uomini e Donne di oggi pomeriggio, 9 marzo 2018, vedrà come protagonista in negativo Sossio Aruta. Il talk show dei sentimenti Mediaset, forse ancora per poco, vedrà nuovamente protagonisti i senior, con dei colpi di scena che faranno drizzare i capelli dei telespettatori. Ida e Riccardo si sono chiariti e forse hanno chiuso per sempre, mentre l’ex calciatore dovrà affrontare la realtà dei fatti sulle sue frequentazioni del genere femminile. Federica, nella puntata di ieri, ha spiazzato dicendo di aver iniziato a conoscere Valter, ex cavaliere di Anan Tedesco ed è stata piacevolmente sorpresa che questo incontro sia stato positivo. La risposta di Sossio è una faccia che vale più di mille parole. Anticipazioni oggi Trono Over, Sossio contro Federica L’ex calciatore, secondo le anticipazioni di oggi, 9 marzo 2018, sarà deluso per il comportamento di Federica, in quanto si sente usato, nonostante l’invito alle dame di proporsi solo se c’era un sincero interesse. Ma il protagonista del Trono Over dovrà incassare un altro rifiuto e in puntata, forse in preda alla rabbia, insinuerà che alcune donne del Trono Over avrebbero iniziato a corteggiarlo allo scopo di ottenere visibilità. Ida e Riccardo del Trono Over in crisi, c’è posto per Sossio Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che, nonostante l’evidente fastidio di Sossio a causa della decisione di Federica, la dama concederà un ballo a Valter ed è intenzionata a conoscerlo. Sarà la fine dell’amicizia con Sossio? Anche Ida Platano ha spezzato il cuore dell’uomo. La donna di Brescia ha ricevuto pressioni da Riccardo per chiudere la conoscenza e dedicarsi al tarantino, scelta che ha portato icnomprensioni profonde nel rapporto. Se c’è crisi tra Ida e Riccardo, forse Sossio può avere speranza di ricucire i rapporti con la dama e farsi avanti, visto che, diversamente da Federica, l’ex calciatore nutre ancora interesse.

