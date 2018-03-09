Home Attualità Maria De Filippi attaccata dal pubblico, addio Uomini e Donne da Canale5?

Maria De Filippi attaccata dal pubblico, addio Uomini e Donne da Canale5?

di Redazione 09/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il popolare programma di Maria De Filippi sta facendo discutere, e intanto Queen Mary medita la migrazione da Canale5 a Sky come Amici… Il pubblico in guerra contro Maria De Filippi e Ued Il pubblico che segue le puntate settimanali di Uomini e Donne e i suoi due troni, ovvero il Trono Classico e il Trono Over, è letteralmente spaccato in due fazioni. Da una parte chi impazzisce per il people show condotto da Maria De Filippi e dall’altra chi lo critica fortemente, commentando negativamente le vicende che, recentemente, hanno coinvolto gli Over e l’entrata di Domenico. Il pubblico inferocito contro la regina del talk show non si era mai visto, tanto che la stessa ideatrice sta meditando un cambio di casacca. Semplice minaccia o idea concreta? Uomini e Donne gossip news, il pubblico contro Maria De Filippi Domenico è il nuovo cavaliere del trono Senior, il quale sta facendo discutere perché viene spesso messo al centro dell’attenzione dalla stessa Queen Mary a discapito di altri. Se con Gemma Galgani, Tina Cipollari e Giorgio Manetti si ha una forma di controllo, fa discutere l’atteggiamento dell’uomo nel corso della puntata andata in onda ieri giovedì 8 marzo 2018, peraltro la Festa della Donna. Il teatrino andato in onda non è piaciuto ai fan della trasmissione, specialmente il bacio con Gemma e anche con Tina Cipollari, quest’ultimo inoltre con un trasporto molto passionale. Entrambe non hanno affatto apprezzato il gesto e hanno dimostrato molto fastidio. Cosa ha fatto quindi la conduttrice? Nulla, e questo ha stupito molto. Domenico causa del passaggio Canale5-Sky? Il comportamento tenuto dalla moglie di Maurizio Costanzo è oggetto di polemiche, visto che si è dimostrata molto divertita. Gli alti ascolti non possono giustificare una mancanza di rispetto del genere, si legge su Twitter, ma c’è chi interra il seme del sospetto. Pare che Queen Mary, dopo aver fatto traslocare Amici su Real Time, ci sta pensando a un trasloco da Canale5 a Sky sia del Trono Classico, sia del Trono Over, dopo le continue polemiche a mezzo social, e anche per avere budget maggiori al fine di effettuare le esterne. Rumors infondati o Maria De Filippi lascerà l’azienda che l’ha lanciata?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp