Temptation Island 2017 quando inizia? Ecco i nomi delle coppie
13/06/2017
Temptation Island 2017 quando inizia? Dopo diversi rinvii pare che sia stata comunicata la data ufficiale di inizio del reality che mette in serio pericolo i sentimenti. Finalmente però pare che siano arrivati anche i nomi ufficiali delle coppie, chi troveremo dunque nello show? Tutto per Temptation Island 2017, ma quando inizia? Mancano pochi giorni per scoprire ufficialmente chi ha deciso di prendere parte al reality che mette a dura prova i sentimenti delle coppie. Secondo alcuni rumors anche quest’anno troveremo un’unica coppia famosa, ovvero Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. Il gossip però da tempo parla di una forte crisi per la giovane coppia di Uomini e Donne, motivo per cui Temptation Island 2017 potrebbe rappresentare la loro ancora di salvataggio… Oppure il naufragio totale di questo amore. Filippo Bisciglia, anche quest’anno conduttore dello show, approderà in tv con Temptation Islan 2017 il prossimo 26 giugno, fino al 31 luglio. È stata assolutamente smentita, invece, la partecipazione di Soleil Sorge e Luca Onestini che hanno deciso di godersi questa prima estate d’amore in totale relax e libertà dopo le varie vicissitudini dovute al gossip. Temptation Island 2017 quando inizia? Ormai non ci resta che aspettare poche settimane e vedere chi supererà una ad una le prove. Resta un alone di mistero invece per quanto riguarda i tentatori e le tentatrici. L’unico nome sicuro, assunto come avvocato del diavolo, è quello dell’ex corteggiatore Andrea Melchiorre. Per quanto riguarda Federico Piccinato, invece, non vi è alcuna certezza. Dal prossimo 26 giugno finalmente scopriremo cosa succederà nello show…
