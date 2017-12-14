Home Attualità Natale 2017 Trenitalia, offerte e sconti sui biglietti

Natale 2017 Trenitalia, offerte e sconti sui biglietti

di Redazione 14/12/2017

Speciali promozioni di Trenitalia per il Natale 2017: viaggi in 2 e paghi un biglietto e fino al 50% di sconto sui ticket. Offerte e rimborsi viaggi Trenitalia Frecce per Natale Anche quest’anno sono giunte le speciali offerte di Natale 2017 di Trenitalia. La già ormai collaudata formula del 2×1 grazie alla quale si potrà viaggiare in due al costo di 1 e con ricevimento fino al 50% di sconto sui biglietti è una tariffa che fa gola ai viaggiatori e pendolari, soprattutto visto che durante le vacanze natalizie gli analisti prevedono un incremento dei viaggi su rotaia. Rimborso biglietti fino al 50% con Trenitalia Chi raggiungerà entro il 26 dicembre 2017 i mercatini originali di Alto Adige Südtirol con le Frecce e soggiornerà almeno tre notti presso uno degli hotel a Bolzano, Merano, Bressanone, Vitipeno o Brunico, potrà ricevere fino al 50% di sconto sui biglietti per Frecciargento, Frecciabianca e Frecciarossa. Per usufruire di tale promozione, si dovrà contattare la struttura scelta, comunicando al momento della prenotazione la relativa promozione di ex Ferrovie dello Stato. Al gestore dell’albergo si dovrà presentare il biglietto ferroviario utilizzato con destinazione Bolzano. Si avrà quindi il rimborso del viaggio di andata del 50% fino a un massimo di Euro 20 a persona. L’erogazione del rimborso avverrà al momento del saldo presso il relativo hotel scelto. Offerta 2×1 Natale 2017 di Trenitalia Il Natale 2017 2×1 Trenitalia permetterà di viaggiare in due al prezzo di uno in prima e seconda classe e nei livelli di servizio standard, premium e business. La promozione sarà valida su tutti i treni del servizio nazionale per i viaggi del sabato e durante alcune ricorrenze stabilite all’interno di specifiche iniziative commerciali. Ci sono però delle esclusioni, come i viaggi mediante treni regionali, quelli di livello di servizio Executive e cuccette, i VL e gli Excelsior. I biglietti si potranno acquistare fino alle ore 24 del giorno precedente alla partenza del treno, sul sito Trenitalia, nelle macchinette self-service, nelle biglietterie Trenitalia e nelle agenzie di viaggio abilitate.

