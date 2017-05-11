Fabrizio Corona processo: oggi in aula Belen Rodriguez, ascoltata come testimone

Belen Rodriguez paparazzata dai fotografi: la testimonianza dell'ex fidanzata di Fabrizio Corona

Oggi Belen Rodriguez in aula al processo contro l’ex fidanzato Fabrizio Corona: cosa dirà la showgirl?

Sapevamo che oggi sarebbe stata la giornata dialcontro. La showgirl argentiva è arrivata puntuale in tribunale. Indossava una canottiera bianca, jeans attillati e tacchi a spillo rossi. Da vera diva ha cercato di nascondersi davanti ai flash dei paparazzi che hanno immortalato ogni singolo movimento del viso. Il vero show però è stato in aula doveha raccontato i segreti di. Ai tempi della loro relazione Corona aveva frequenti, scoppiava a piangere nel pieno della notte e durante una vacanza sono dovuti andare in ospedale perché non si sentiva bene. Fabrizio temeva di finire dietro le sbarre perché era sempre al centro di qualche inchiesta.è convinta che riuscirà a cavarsela perché è un uomo forte e ha svelato alcuni dettagli sui. Corona era ossessionato dal denaro che teneva nelle, tanto che Belen era in imbarazzo quando andavano al ristorante e le tirava fuori. La testimonianza della Rodriguez è considerata molto importante ai fini della difesa di, perché è possibile ricostruire il giro di denaro dell'ex re dei paparazzi. Belen ha detto che lui e i suoi collaboratori parlavano sempre di soldi e che immaginava che fossero nascosti da qualche parte: «Non sono mica tonta. E' evidente che nascondeva i soldi, altrimenti cosa faceva, li buttava dalla finestra?»

Tra poco meno di un’ora Belen Rodriguez si presenterà al processo contro Fabrizio Corona. La showgirl argentina è stata legata al re del gossip e oggi sarà ascoltata come testimone. Corona deve spiegare ai giudici la provenienza di quei 2,6 milioni di euro in contanti nascosti nel controsoffitto dell’appartamento milanese della collaboratrice Francesca Persi e di quelli custoditi in due cassette di sicurezza in Austria.

Nel corso delle precedenti udienze, quando ha reso dichiarazioni spontanee, Fabrizio Corona ha detto che i soldi provengono dalle serate, dagli eventi e dalle campagne pubblicitarie tra il 2008-2012. L’ex agente fotografico si è soffermato sul 2009, quando aveva una relazione con Belen Rodriguez affermando che erano “una coppia mediatica eccezionale, come Bonnie e Clyde” e ancora “tutto quello che toccavamo diventava oro”. Tra i testimoni c’è anche Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen. Intanto pare che la testimonianza più attesa, quella di Luigi Mario Favoloso sia slittata al prossimi 16 maggio. Fabrizio Corona lo ha accusato di essere il mandante dell’attentato sotto casa sua ad agosto dello scorso anno.

Intanto due giorni fa si è tenuta una nuova udienza a porte chiuse del processo contro Fabrizio Corona in cui è intervenuto il legale Ivano Chiesa. L’avvocato, appena uscito dall’aula ha rilasciato delle dichiarazioni riportate da Il Giorno: «Per un semplice sospetto di evasione fiscale nel nostro sistema giudiziario ti confiscano tutto e per me questo è incostituzionale. La disciplina sulle misure di prevenzione, così come sono scritte, a mio avviso è incostituzionale».