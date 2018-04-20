Home Attualità Bullismo contro i professori a Lucca: Non sono delinquenti

Bullismo contro i professori a Lucca: Non sono delinquenti

di Redazione 20/04/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Nuovo caso di violenze in un istituto scolastico, bullismo contro i professori a Lucca. Cosa sta succedendo nel corso di queste ore? A intervenire sulla questione è stato il dirigente scolastico Cesare Lazzari che ha dichiarato: Non sono delinquenti. Bullismo a scuola, le nuove Vittime sono i professori? Quello che è successo all'ITC Carrara di Lucca sembra essere tratto da un film per il quale non è ancora stata scritta in modo eccellente la trama. Come abbiamo già avuto modo di leggere in altre notizie della cronaca nazionale italiana, il bullismo a scuola sembra essersi proiettato sulle nuove vittime che sono poi i professori. Questo è quanto successo anche nella scuola che vi abbiamo appena menzionato, dove i professori hanno ricevuto attacchi bullisti parte di alcuni dei suoi alunni. Studente cerca di rubare l'iPad scolastico? Sarebbero sei gli studenti coinvolti con la pesante accusa di bullismo nei confronti del loro insegnante. Alcuni dei filmati realizzati all'interno della classe, l'ultimo i soldi e sarebbe stato registrato Tra l'altro giovedì, metterebbe in mostra come uno studente cerca di rubare l'iPad scolastico, dove è contenuto il registro del professore. Allarmato della situazione è il preside della scuola, Cesare Lazzari, che ha intenzione di procedere ma non seguendo in modo determinato delle misure standard. Il dirigente avrebbe dichiarato anche di non voler sospendere nell'immediato i ragazzi, dato che questo potrebbe essere un'azione che innescherebbe un circuito di violenza senza fine, ma quanto detto non vuol dire che comunque la punizione non sia al vaglio della scuola. Bullismo a Lucca, studente a rischio bocciatura? Gli episodi che si sono consumati all'ITC Carrara di Lucca, sta venendo l'Italia con il fiato sospeso. Quale sarà la punizione esemplare che il dirigente Cesare Lazzari sta pensando per i ragazzi che hanno attuato il bullismo contro il proprio professore? L'uomo in queste ore alla stampa ha dichiarato: "Sono ragazzi privi del senso della realtà, ragazzi da recuperare senza dare inutili penalizzazioni. Da punire certo, Ma dobbiamo andare oltre, non sono delinquenti".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp