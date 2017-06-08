Fabrizio Corona trattato come Totò Riina? L’accusa degli avvocati

Processo Corona basato sul nulla: la difesa chiede l’assoluzione per l’ex re del gossip

Il gip ha chiesto di condannare Fabrizio Corona a 5 anni di carcere per intestazione fittizia di beni e frode fiscale oltre al pagamento di una multa di 14mila euro e la confisca del denaro sequestrato nell’appartamento della collaboratrice Francesca Persi. L’ultima udienza del processo è stata molto importante per Corona che ha alzato i toni reclamando giustizia.

Oggi l’avvocato Ivano Chiesa ha formulato la sua arringa difensiva usando parole molto forti. Secondo il legale, Fabrizio Corona è stato trattato come Totò Riina, un mafioso. È stato arrestato davanti al figlio di 14 anni e perquisito dalla Dda in stile “Apocalypse Now” per un problema fiscale. Chiesa sostiene anche che il processo Corona sia basato sul niente perché l’ex re dei paparazzi è considerato il “male” e come tale va eliminato. Per i moralisti non è semplice personalizzare ma la condanna di Fabrizio Corona a 5 anni è inaccettabile perché in pratica si tratta di 13 anni, una pena da criminali.

Il legale di Fabrizio Corona ha fatto dei calcoli ben precisi perché la Cassazione potrebbe non riconoscere la continuazione dei reati, facendo così salire la pena a 13 anni. Ma non finisce qui, al centro dell’attenzione è tornata quella ‘famosa’ bomba carta fatta esplodere sotto l’appartamento milanese di Corona a ferragosto dello scorso anno, su cui non si è indagato a fondo. La Procura ha intercettato Fabrizio Corona senza scoprire alcun contatto con la criminalità organizzata ma l’esistenza un un tesoro nascosto nel controsoffitto della collaboratrice. L’avvocato infine si è scusato con i giudici per il comportamento del suo assistito che è stato cacciato dall’aula, dicendo che Fabrizio Corona ha un carattere reattivo e ha usato le parole di uno dei testimoni del processo che spera di trovarsi fuori con lui a fumare una sigaretta. Fabrizio Corona presto libero o condannato? La risposta tra qualche giorno.