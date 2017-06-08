Home Intrattenimento Giulia Latini risponde alle accuse di Soleil Sorge e Luca Onestini: mento col sorriso

di Redazione 08/06/2017

Giulia Latini risponde alle accuse di Soleil Sorge e Luca Onestini ! Un post ironico pubblicato sul profilo Instagram sembra proprio la risposta adatta per la coppia di Uomini e Donne: mento col sorriso . Giulia Latini non riesce proprio a stare lontana dal gossip , nonostante in questi giorni sia impegnata per lavoro nella bellissima Puglia. Qualche giorno fa Soleil Sorge e Luca Onestini hanno lanciato su Instagram delle accuse pesanti, parlando di gente falsa e vittimista. Ovviamente il riferimento a Giulia Latini è inevitabile, soprattutto dopo che la ragazza ha detto di essere felici per loro, anche se Luca Onestini ha tolto il tasto segui su Instagram . Che Soleil Sorge sia gelosa del fidanzato? Qualcosa per nel rapporto tra i neo fidanzati non torna, soprattutto se consideriamo il fatto che Soleil e Luca hanno deciso improvvisamente di non partecipare più a Temptation Island 2017 . Comunque sia dopo il video su Instagram Giulia Latini ha deciso di non lasciare correre, tanto che qualche ora fa è apparso un post ironico che suona proprio come una risposta alle accuse della coppia. La foto in questione mostra l’ex corteggiatrice vestita di bianco e con con un sorriso smagliante. Giulia Latini per la sua risposta a Soleil Sorge e Luca Onestini ha deciso di usare una nota canzone di Jovanotti , ovvero Ragazzo Fortunato. “Ma se devo dirla tutta qui non è il.paradiso, ma all’inferno delle verità io mento col sorriso”. Cosa avrà voluto dire l’ex corteggiatrice? Ma soprattutto quale sarà la risposta social di Soleil Sorge che non ama stare in silenzio di fronte una provocazione?

