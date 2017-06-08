Stefano De Martino Instagram, cosa nasconde il ballerino di Amici?
di Redazione
08/06/2017
Stefano De Martino nell’occhio del ciclone per via di alcuni movimenti su Instagram… Il ballerino di Amici nasconde qualcosa? Secondo i follower infatti il ballerino potrebbe avere un amore segreto e la vita sui social lo confermerebbe. Stefano De Martino e le anomalie di Instagram. Il ballerino di Amici riesce ad essere sempre e comunque al centro del gossip italiano, prima grazie a Belen Rodriguez e ora per via di un amore segreto. La domanda che sorge spontanea per i suoi fan è: come mai Stefano De Martino è ancora single? Tempo il ballerino aveva dichiarato di non volere nessun rapporto sentimentale, in modo tale da poter passare più tempo con il piccolo Santiago dato che si trova in una fase particolare della crescita. Ciò però non ha impedito ai fan della coppia Belen e Stefano di sperare in un ritorno di fiamma, soprattutto se consideriamo il fatto che la showgirl è stata beccata più volte mentre indossava l’anello di fidanzamento dell’ex marito. Secondo i fan per Stefano De Martino nasco qualcosa…. E questo qualcosa, o per meglio dire qualcuno, potrebbe essere proprio la cantante Emma Marrone. Stefano De Martino su Instagram è diventato particolarmente discreto, evitando così di raccontare dove va ma soprattutto perché. Un atteggiamento un po’ simile a quello di Emma Marrone se consideriamo il fattore “prvacy”. Da troppo tempo, infatti, il ballerino non fornisce più dettagli su quella che è la sua vita quotidiana, lasciando così i fan nel limbo. Che effettivamente il gossip riguardante Emma Marrone sia diventato realtà?
Redazione